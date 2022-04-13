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大角咀利奧坊第4期命名「利奧坊‧壹隅」　一房佔逾七成單位　恒地︰樓書已備妥　料日內登場

股樓投資 17:24 2022/04/13

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由恒地（00012）發展的大角咀項目利奧坊第4期，今日（13日）命名為「利奧坊‧壹隅」。發展商指，項目示範單位及售樓處已完工，最快明天可上載樓書。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊第4期為系內最靠近奧運站、最臨海的項目，為系列旗艦之作。整個項目共提供614伙單位，涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式單位佔84伙、一房單位佔443伙、兩房單位佔86伙，三房則僅有一伙。換言之，一房單位佔整個項目約72%單位。

據了解，「利奧坊」共分為7期發展，利奧坊‧壹隅預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約一年；發展商透露，因疫情緩和，準備短期內啟動銷售活動。

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撰文 : 謝昕蕎

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