▲ 【ESG】渣打香港：協助西九管理局取首筆可持續發展表現掛鈎貸款40億元

渣打銀行（香港）宣布，作為全球聯席協調行、可持續發展結構行、授權牽頭安排行和簿記行，成功協助西九文化區管理局取得其首筆可持續發展表現掛鈎貸款。

該筆為期三年的40億港元貸款，涵蓋有期貸款及循環信貸，是香港首筆由藝術及文化機構簽訂的可持續發展表現掛鈎貸款。有關貸款款項將用作西九文化區管理局的一般營運開支及再融資等，以支持西九文化區的發展。

根據此可持續發展表現掛鈎貸款的安排，如果西九文化區管理局在貸款期內達成若干環境、社會及管治的預定目標，將可享有不同程度的利率優惠。這些目標包括取得綠色建築認證、為殘疾人士及弱勢社群提供無障礙服務，以及為青少年提供藝術及文化學習活動。

渣打香港：去年中綠色資產逾5億美元 按年飆15倍

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，可持續發展債務市場近年迅速發展，至去年年中，渣打香港資產組合內的綠色資產達5.52億美元，較前一年的3400萬美元顯著增加15倍。隨着香港目標在2050年或之前達到淨零排放，該行預期市場對可持續發展融資的需求將繼續強勁增長。

渣打可持續金融亞洲區主管黃翠芝表示，可持續金融是渣打策略性重點工作之一，該行正積極在香港和區內擴展可持續金融團隊，透過創新的可持續金融方案，協助客戶實踐可持續發展的理想。渣打計劃在2030年或之前在全球推動3000億美元綠色和轉型融資。

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