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【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽

理財智慧 18:59 2022/04/13

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銅鑼灣時代廣場將於本月21日至5月29日期間，與本地人氣NFT系列Bunny Warriors及港產元宇宙虛擬世界AiR Metaverse（AiR）攜手合作，於時代廣場5樓舉辦全球首個以Bunny Warriors為主題的《時代廣場 x Bunny Warriors into the Metaverse》，這亦是全港首個結合元宇宙及現實生活的企劃。參觀者除了可以欣賞展覽外，更可於現場以非虛擬貨幣購買NFT，讓不熟悉NFT的大眾，亦能輕易透過一般付款方式購買心頭好。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

時代廣場亦會與AiR Metaverse合作，為市民帶來首個以O2O（Offline to Online）模式及 location-based 方式設定的獨特體驗，讓玩家透過多個設置於展覽的入口，通往Bunny Warriors在AiR Metaverse中的專屬大廈，進行冒險遊戲贏取Bunny Warriors NFT和限定精品。

    點擊圖片放大
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AiR Metaverse由本地科技初創開發商Air World Limited基於真實香港而開發，該公司透露已推出100個和現實地址掛勾的建築物NFT（非同質化代幣），成功吸引多個商場、地產發展商、零售品牌、演藝名人、本地藝術家等陸續進駐AiR。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】港產元宇宙AiR METAVERSE 首輪香港建築物NFT號稱價值過百萬

【延伸閱讀】【虛擬經濟】曾俊華都有玩！高登討論區公仔「腦魔」成港產NFT項目 首批5,000個NFT本月內發行

《時代廣場x Bunny Warriors into the Metaverse》

日期：2022年4月21日至5月29日

時間：中午12時至晚上8時（首天開放時間為晚上7時後）

地點：香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

查證電話：2118 8900

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責任編輯：嚴浩文

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