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【環保活動】香港迪士尼樂園響應地球日 推網上綠「識」園藝導賞

理財智慧 17:25 2022/04/13

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香港迪士尼樂園度假區於每年4月也響應每年「世界地球日」，宣揚環保訊息，今年更配合全球迪士尼「Disney Planet Possible」活動，推動社會上每人為環保多行一步。香港迪士尼今年推出香港迪士尼綠「識」園藝導賞，讓市民在疫情期間都可以在家中，觀賞迪士尼樂園內優美的園林景觀，學習植物新知。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

香港迪士尼為配合「地球月」，加上在疫情期間，不少一家大細都需要居家抗疫、在家工作或者學習，學生們更要提早放暑假。兩位香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀（Lily） 和唐俊迪（Tony），就聯同園藝部合作，推出一共三集的香港迪士尼綠「識」園藝導賞，帶領賓客探索樂園不同角落。賓客在導賞可以了解經園藝師悉心設計的一草一木，透過植物品種、顏色和造型，感受各個園區打造出截然不同的氣氛，投入迪士尼故事世界。

【消費券2022】Style Theory夥KKday推「Dresscation 」優惠 訂購酒店享免費租借服飾 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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