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【加密貨幣】美加密貨幣研究員助北韓逃避制裁　判囚5年及罰款78萬元

科技 18:16 2022/04/13

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美國前以太坊開發人員Virgil Griffith，近日因協助北韓使用加密貨幣逃避美國裁制，違反美國法律。（法新社資料圖片）

近年加密貨幣交易盛行，有不少國家甚至透過加密貨幣獲利和逃避制裁。美國前以太坊開發人員Virgil Griffith，近日因協助北韓使用加密貨幣逃避美國裁制，違反美國法律，判處約5年有期徒刑以及10萬美元（約78萬港元）巨額罰款。

【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望

據外媒《BBC》報道，39歲的Virgil Griffith曾在以太坊工作，十分熟悉加密貨幣背後的技術。於2019年時，美國國務院曾以美國國際緊急經濟權力法阻止Virgil Griffith前往北韓，惟Virgil Griffith經中國前往北韓，更於平壤區塊鏈和加密貨幣會議上發表演講。

其後，美國司法部以「破壞制裁」和「危害國家安全」為理，對Virgil Griffith進行起訴。美國有明文規定，若未取得財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）特別批准，不得對北韓出口商品、服務或科技。由於Virgil Griffith所觸犯的罪行最高可判處20年有期徒刑，所以他為了縮減刑期，早前經已認罪。

教導北韓透過智能合約 規避制裁

根據法庭資料，他演講中提供的資訊，包括教導北韓如何利用區塊鏈技術洗錢及規避制裁，如透過「智能合約」（smart contract）。

檢察官Damian Williams指，Virgil Griffith承認他分享的訊息或會被北韓用作逃避美國制裁的方法，最終獲判監63個月，並罰款10萬美元（約78萬港元）。

【虛擬貨幣】Spotify招募Web3人才　擬進軍NFT市場

【加密貨幣騙案】美國姐弟檔行騙遭起訴　最高可判監65年

責任編輯：文睿

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