▲ 【澳門經濟】IMF：預測澳門今年經濟增長15.5% 明年經濟增長23.3%

國際貨幣基金組織（IMF）預測澳門今年經濟增長15.5%，明年經濟增長23.3%。

IMF發布代表團工作人員報告，指在外國遊客逐漸回歸和國內需求復蘇的推動下，澳門今年的GDP預計將增長15.5%。在與新博彩特許權發出、與粵港澳大灣區進一步融合有關的投資增加的推動下，預計澳門明年的增長將加速到23%，然後在中期內逐漸放緩到其長期潛力的3.5%左右。預計總體通脹率將在今年加速，並在中期內穩定在2.5%左右。

IMF：疫情反彈或礙短期復蘇

然而IMF提到，大型下行風險依然存在。疫情反彈可能會阻礙澳門短期復蘇，並破壞博彩業的中期生存能力。澳門博彩法擬議修正案仍存在一些不確定性，加上最近內地禁止博彩服務營銷，為博彩業前景蒙上陰影。報告指，內房行業可能出現大規模違約，以及內地經濟增長突然放緩，對澳門經濟和金融體系構成了風險。大流行病誘發的收入損失導致的家庭償債能力下降，以及全球金融環境收緊對非金融企業造成的壓力，都會對銀行系統產生負面影響。

澳門金管局引述IMF指落實適度多元政策可增澳門經濟韌性，建議可採取多管齊下的方式增加有助經濟多元的專業技術型勞動力供應、增加資訊和通訊技術等基礎設施的投資、促進區域合作，以及優化營商法規等。

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