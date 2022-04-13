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錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起

股樓投資 16:55 2022/04/13

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由信置（00083）、嘉華（00173）及中國海外（00688）合作發展的元朗錦上路站項目早前命名「柏瓏I」，發展商透露，項目現正待批預售樓花同意書，目前積極籌備樓書及示範單位，料短期內推出市場。

發展商先公布單位戶型詳情，柏瓏I共提供715個住宅單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，並主打一房及兩房，佔全盤單位約84%，為市場最受歡迎的戶型。項目一房單位實用面積由339至386平方呎，共佔214伙，佔全盤約30%；而兩房單位實用面積則由455至557平方呎，共389伙，佔全盤約54% 。項目另提供少量三房單位，實用面積727至769平方呎，共112伙，佔全盤約16%。

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撰文 : 謝昕蕎

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