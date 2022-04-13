Twitter投資者指責馬斯克遲申報持股　致自己投資失利而提告

馬斯克（Elon Musk）早前購入Twitter 9.2%股票，更一度差點加入董事會，幾乎日日都有新聞。不過本周二，一名Twitter的股東指，馬斯克未有盡早向美國證券交易委員會(SEC）會披露其購股的舉動，因而入稟起訴馬斯克。

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原告人名為Marc Rasella，他入稟紐約曼哈頓聯邦法院，聲稱自己在「人為壓低的價格」的情況下，出售Twitter股票而蒙受損失，而主因是馬斯克直到了SEC規定的截止日期後，才披露他的股份。Rasella指出，馬斯克購買Twitter股份超過5%，須在10天內披露，而該截止日期為3月24日。

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Rasella又在文件中稱，如果不是馬斯克的誤導性陳述，而壓低了市場價格，他或其他投資者不會在現時的售價下出售Twitter的股票。該訴訟並未提出賠償金額，但文件中稱，馬斯克在SEC截止日期後提交表格，並同時購買股票節省了約1.43億美元。

馬斯克在4月4日向SEC提交的文件中披露，購買了Twitter 9.2%股票，消息傳出後，Twitter的股價上漲超過27%。

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