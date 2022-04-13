英國3月通脹率達7%創30年新高 俄烏戰爭影響浮現

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國等國家對俄羅斯實施經濟制裁，對致生活成本推高。英國3月通脹率飆升至7%，創當地30年以來新高。根據英國當局數據顯示，導致通脹飆升最大原因是燃料價格上漲，英國媒體分析指，數據反應俄烏戰爭的直接影響。

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英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國3月通脹率已飆升至7%，創1992年3月以來新高，當時通脹率達7.1%。漲幅高於分析師預測的6.7%，主要受燃料、餐廳及食品價格推動。消費者物價指數（CPI）亦從2月的6.2%上升至7%，遠高於去年3月錄得的0.7%。

ONS數據亦顯示，英國2月至3月平均汽油價格每升上漲12.6便士（約1.3港元），創1990年有紀錄以來最大月度漲幅，去年同期每升僅上漲3.5便士（約0.4港元）。今年柴油價格亦有增加，每升上漲18.8便士（約1.9港元），較去年同期的3.5便士大幅增加。

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英國最近下調燃油稅，每升下調5便士（約0.5港元）。ONS首席經濟學家Grant Fitzner指，燃油價格數據是稅務下調前收集，但近期報告亦顯示，政策對降低油價作用不大。英國2月經濟增長率僅錄得0.1%，通脹率飆升引發民眾對或引發滯脹（Stagflation）憂慮。

據報數據已反映2021年10月時，英國政府上調能源價格上限至12%的影響，及與除能源外，俄烏戰爭相關的成本增加，但未涵蓋本月起能源加價漲幅達54%的因素。英倫銀行（The Bank of England）預測，4月通脹率或達至約8%巔峰。

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責任編輯：李俊儀