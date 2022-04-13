【價格調查】消委會：超市貨品總平均售價較1月升4.2% 包裝蛋糕、米和雞蛋升幅最高

今年年初爆發第5波疫情，消委會從「網上價格一覽通」選取其中11組共90項貨品，比較在2間或3間網上超市有售的貨品價格，包括食米、罐頭食品、即食麵、麵包蛋糕、雞蛋和廁紙等。其中升幅最高的3組貨品為包裝蛋糕、食米和雞蛋，升幅介乎8.2%至24.8%。另外發現共同有售的其中63項貨品於3月的總平均售價較1月升4.2%。

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消委會透過超市格價系統，收集今年截至3月23日的相關數據。調查先比較2月與1月的平均售價，以及3月與2月的平均售價，然後再比較3月與1月的平均售價差異。結果無論在2月或3月的售價，都較之前一個月為高。其中63項於3間超市有售的貨品售價在2月較1月高2.9%，而3月則較2月高1.2%。如3月份與1月比較，其售價則上升4.2%。

另外，調查發現在3月第5波疫情最嚴峻之時，市民為留家抗疫做準備，市面再現搶購物資潮，全部11組貨品的售價都有上升，由0.2%至24.8%，升幅最高的4組貨品均為日常儲備食品，分別為「包裝蛋糕」（24.8%）、「食米」（9.2%）、「雞蛋」（8.2%）和「罐頭蔬菜／湯」（6.8%）。

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若分析每間超市於3月比對1月的平均售價變動情況，其中A超市全部11組貨品的售價均有上升，升幅最大是「包裝蛋糕」，達46.8%；B超市亦有10組貨品的售價上升，其中以「食米」升幅最高，達11.4%；C超市雖然只涵蓋其中7組貨品，但全部7組貨品的售價均上升，同樣以「食米」的升幅最大，達8.3%；綜觀7組（63項貨品），在3間超市有售的貨品的總平均價格升幅，仍然以A超市最高（5.5%），其次是B超市（4.8%）及C超市（2.2%）。

消委會呼籲超市負起社會企業責任，致力穩定食品和日用品的價格，與市民共度時艱，消費者在日常購買糧油雜貨時也應貨比三家，善用格價工具，以減輕經濟負擔。

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責任編輯：龍紀瑩