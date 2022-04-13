  • 28°C
香港時間 : 2022413日 (三) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【價格調查】消委會：超市貨品總平均售價較1月升4.2% 包裝蛋糕、米和雞蛋升幅最高

理財智慧 16:03 2022/04/13

分享：

分享：

今年年初爆發第5波疫情，消委會從「網上價格一覽通」選取其中11組共90項貨品，比較在2間或3間網上超市有售的貨品價格，包括食米、罐頭食品、即食麵、麵包蛋糕、雞蛋和廁紙等。其中升幅最高的3組貨品為包裝蛋糕、食米和雞蛋，升幅介乎8.2%至24.8%。另外發現共同有售的其中63項貨品於3月的總平均售價較1月升4.2%。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

消委會透過超市格價系統，收集今年截至3月23日的相關數據。調查先比較2月與1月的平均售價，以及3月與2月的平均售價，然後再比較3月與1月的平均售價差異。結果無論在2月或3月的售價，都較之前一個月為高。其中63項於3間超市有售的貨品售價在2月較1月高2.9%，而3月則較2月高1.2%。如3月份與1月比較，其售價則上升4.2%。

另外，調查發現在3月第5波疫情最嚴峻之時，市民為留家抗疫做準備，市面再現搶購物資潮，全部11組貨品的售價都有上升，由0.2%至24.8%，升幅最高的4組貨品均為日常儲備食品，分別為「包裝蛋糕」（24.8%）、「食米」（9.2%）、「雞蛋」（8.2%）和「罐頭蔬菜／湯」（6.8%）。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

若分析每間超市於3月比對1月的平均售價變動情況，其中A超市全部11組貨品的售價均有上升，升幅最大是「包裝蛋糕」，達46.8%；B超市亦有10組貨品的售價上升，其中以「食米」升幅最高，達11.4%；C超市雖然只涵蓋其中7組貨品，但全部7組貨品的售價均上升，同樣以「食米」的升幅最大，達8.3%；綜觀7組（63項貨品），在3間超市有售的貨品的總平均價格升幅，仍然以A超市最高（5.5%），其次是B超市（4.8%）及C超市（2.2%）。

消委會呼籲超市負起社會企業責任，致力穩定食品和日用品的價格，與市民共度時艱，消費者在日常購買糧油雜貨時也應貨比三家，善用格價工具，以減輕經濟負擔。

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
麵包 罐頭 疫情 超市 食品 消委會 香港 蛋糕 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
恒生投資料恒指已於上月見底 下半年表現或好轉
恒生投資料恒指已於上月見底 下半年表現或好轉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款