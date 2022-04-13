▲ 【基金一哥】貝萊德據報今年在內地推首隻ETF、外資首例 或以碳中和主題打頭陣

全球資產管理龍頭、美資基金貝萊德（BlackRock，美：BLK），去年成為首家獲發牌在內地全資經營的互惠基金經理。路透社引述消息指，貝萊德擬於今年內在內地推出首家ETF（交易所買賣基金），同樣屬外資發行境內ETF首例，貝萊德據報正物色人手、適用指數，料產品最快第4季面世。

報道指，貝萊德首款境內ETF起始規模約68億元人民幣，相對於其總資產管理規模（AUM）達10萬億美元，只屬一少部分。貝萊德管理的資產中，70%屬被動管理的指數基金或ETF。

貝萊德正與數家指數供應商商議首款ETF所用指數，包括考慮以中證指數公司旗下碳中和主題指數為基礎，去年內地境內有數十家環保主題ETF出現。

貝萊德內地員工約70人 入華曾惹索羅斯批評

貝萊德回應查詢時指，公司承諾提供廣泛投資產品選擇，助更多中國投資者達成財務目標，也會投資在本地人才，支持公司增長。貝萊德據報目前在華有約70名員工，正公開招聘15個職位，據悉公司擬為首款ETF另覓5至6名銷售、基金管理、營運團隊。

去年貝萊德被知名投資者索羅斯（George Soros）點名批評，稱投資中國是「悲劇性的錯誤」，不過貝萊德強調，其投資活動將為中美世界兩大經濟體的經濟互聯做出貢獻。

內地ETF市場去年規模增長30.5%，與美國增幅相若，但實際總資產只有2200億美元，佔環球總額達10萬億美元的ETF市場一小部分。目前內地有逾600款ETF，首十大ETF供應商市佔率逾80%，因應規模較歐美ETF小，內地ETF每年收費約0.5%，較歐美同業高出10至20基點。

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局

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