【2022消費券】Expedia推消費券優惠 用Tap & Go 拍住賞萬事達卡預訂酒店住宿 可享額外85折

電子消費券已經派發, 再加上本月21日社交距離將逐步放寬，Expedia與Tap & Go 拍住賞萬事達卡攜手推出新一輪消費劵優惠，預訂本地或海外酒店住宿，即可享有額外85折。

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由即日起至5月7日期間，在Expedia網頁使用Tap & Go 拍住賞萬事達卡，配合優惠碼「MCTNG15」，預訂即日起至9月30日期間的本地或海外酒店住宿，即可享有額外85折，每次預訂最高可享500元折扣。

另外，Expedia亦精選5項Staycation優惠。詳情見下圖。

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責任編輯：羅浩濂