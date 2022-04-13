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【2022消費券】Expedia推消費券優惠 用Tap & Go 拍住賞萬事達卡預訂酒店住宿 可享額外85折

理財智慧 17:02 2022/04/13

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電子消費券已經派發, 再加上本月21日社交距離將逐步放寬，Expedia與Tap & Go 拍住賞萬事達卡攜手推出新一輪消費劵優惠，預訂本地或海外酒店住宿，即可享有額外85折。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

由即日起至5月7日期間，在Expedia網頁使用Tap & Go 拍住賞萬事達卡，配合優惠碼「MCTNG15」，預訂即日起至9月30日期間的本地或海外酒店住宿，即可享有額外85折，每次預訂最高可享500元折扣。

另外，Expedia亦精選5項Staycation優惠。詳情見下圖。

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【商戶優惠】K11 ATELIER為旗下租戶提供4大支援　包括K11 MUSEA與K11零售及餐飲優惠和消費券【下一頁

Lalamove為社福機構運送15萬件防疫物資 惠及逾76,000個單位 未來集中支援中小企疫後復甦【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

 

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責任編輯：羅浩濂

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