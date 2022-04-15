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【人才管理】企業與Slash合作覓新出路　3招留人才

10:00 2022/04/15

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本港人才短缺問題加劇，增加企業營運壓力，有專家指出，企業要改變過往招人、留才方法與思維，並提出3大建議，以緩解人才短缺，包括：

  • 企業在招聘時要突出自己的賣點
  • 聘用斜槓族（Slash）
  • 考慮繼續聘用移民海外的員工或居於海外的專才

【Z世代】Z世代注重經濟更重視環境與平等　認同性別平等挑戰大

香港人力資源管理學會和澳洲會計師公會香港分會上月舉行網上研討會「ESG 勞資關係白皮書」。香港人力資源管理學會理事會成員兼Informa markets亞洲人力資源及企業傳訊副總裁陸國坤（Andy）表示，以往企業招聘或許只需提供具吸引力的薪酬和職涯發展，便吸引到求職者。

但隨著疫情發展，生活和工作變得更數碼化，「特別是年輕人，他們會思考工作的意義」偏向選擇自己所認同的公司。因此企業需更清晰地向求職者展現自身賣點，吸引志同道合的員工。

他續指，或有員工因移民而離職，設有海外分部的大企業可以利用內部調職制度，將有意移民的員工調至相關地區工作，「對移民者來說，要在當地找一份新工作需要時間。如果公司有能力，可在其移民後，讓其處理海外業務」僱主可以減少人才流失和培訓新人的功夫，僱員適應時間亦相對較短。

審視工作意義　追求Work-life balance

問及人才短缺的成因，Andy表示，年輕一代更著重工作與生活的平衡（Work-life balance），不願做全職工作是另一主因。他引用香港人力資源管理學會2019年的調查數據指，在2007至2017年期間，本港Slash人數大幅上升76%。「會選擇成為Slash的人更熱衷於享受生活及具彈性的工作；不成為Slash也是基於職業穩定性不如全職受聘高。」但在疫情下已無職業穩定性可言，令不少年輕人放棄尋求一份全職工作。

同場講者市場營銷及電子商戶平台Mojodomo聯合創辦人兼首席策略總監張可玲（Honnus）補充，企業需要明白聘用Slash未必可以減輕營運成本，但面對人才不足和Slash文化盛行，與Slash合作可以緩和市場人手不足所帶來的壓力。

她認為，有部分具才能的人或因家庭等因素，放棄全職工作成為Slash。與Slash合作不只讓企業得以解決人手問題，也讓Slash在合符其生涯規劃下展現才能，達致雙贏。現時Mojodomo正與4位Slash合作，當中除了有講求創意的設計師、攝影師、品牌行銷策劃人員外，亦有負責招聘工作的行政人員。

多涉及創作工作　從非核心業務開始

Honnus建議，企業可預先分析該企內部運作，分出核心事務和非核心事務，再決定是否可將部分範疇分拆出來，交由Slash處理。而市場上，較多具創造力的Slash，企業亦可嘗試從這類範疇開始與Slash合作。

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記者：殷凱怡

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