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【第五波疫情】OneDegree捐出1億元危疾保額予醫護人員　今日起至4月26日首1,000名成功登記者每人可獲10萬元保額

Hot Talk 16:25 2022/04/13

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【第五波疫情】OneDegree捐出1億元危疾保額予醫護人員　今日起至4月26日首1,000名成功登記者可獲10萬元保額

科技保險公司OneDegree宣布向香港醫護人員捐出合共1億元的危疾保額，以感謝他們在疫情下服務香港市民。

由今日起至4月26日，本港醫護人員只須於活動網頁(https://www.onedegree.hk/zhhk/promotions/special/critical-illness-registration) 進行簡單登記並提供相關工作證明，首1,000名成功登記並符合資格的香港醫護人員可享 OneDegree「無限護身保」危疾保險關鍵計劃首6個月免費保障，每名合資格人士的保障額為港幣100,000元。

OneDegree危疾保險自去年年底推出以來，深受年輕一代青睞，現時主要客戶年齡介乎25至34歲，佔總保單量超過六成，當中男性更佔逾七成。

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

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編輯:姚卓然

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