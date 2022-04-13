【保就業計劃】立法會通過保就業計劃撥款申請 預計本月下旬開始接受申請 政府：將惠及160萬名僱員

立法會財務委員會近日通過政府的撥款申請，向防疫抗疫基金注資430億元推行2022保就業計劃，目標在本月下旬開始接受申請，為受第五波疫情影響的各行各業提供適時財政支援。

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新一輪保就業計劃旨在為直接或間接受這波疫情影響的行業，特別是中小型企業提供有時限的工資補貼，協助企業保留現時員工，甚至在重振業務時增聘員工。政府上月18日公布2022保就業計劃的初步框架，聆聽各方意見後，本月7日公布優化措施，包括取消合資格獲取工資補貼的僱員月薪上限，容許僱主選擇以2020保就業計劃數據或去年第四季實際聘用人數為合資格獲取工資補貼的僱員人數上限等。

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林鄭月娥強調，政府推行2022保就業計劃時，會以申請流程簡單和方便申請人為大前提，爭取在下月上旬向首批成功申請者發放資助。 政府估計經完善的2022保就業計劃將惠及約16萬名僱主、160萬名僱員和14萬名自僱人士。

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記者：鄭日棱