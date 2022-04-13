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【網絡攻擊】黑客利用Log4Shell漏洞　在虛擬伺服器植入後門程式

科技 16:15 2022/04/13

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英國網絡安全公司Sophos近日發表研究報告指，黑客正利用軟件Java的漏洞Log4Shell，對未經修補的VMware Horizon伺服器植入後門程式和分析指令碼。（本報資料圖片）

人們在網絡將個人資料上傳到不同的社交平台、進行買賣交易、處理銀行事務等成為常態，同時造就更多黑客進行網絡攻擊的機會。英國網絡安全公司Sophos近日發表研究報告指，黑客正利用軟件Java的漏洞Log4Shell，對未經修補的VMware Horizon伺服器植入後門程式和分析指令碼，從而持續存取伺服器，並策劃各種勒索軟件攻擊。

【網絡安全】智能合約減成本　5招降低潛在風險免被騙

Sophos安全研究員Sean Gallagher表示，由於受大眾廣泛使用的應用程式多數放置於互聯網且需要手動更新，因此令相關應用程式特別容易被攻擊者所利用，而VMware Horizon正好符合上述條件。Sophos發現VMware Horizon由1月起受到持續攻擊，並專門針對未經修補的伺服器， 植入一系列的後門程式、加密挖礦程式，以及收集電子裝置資訊的指令碼。

黑客由1月起　植入程式工具持續攻擊

Sophos認為部分後門程式可能經初始存取代理流程所植入，以持續遙距存取高價值的目標裝置，繼而出售予其他攻擊者，例如勒索軟件用戶。

Sophos偵測到2款受認可的遙距監控及管理工具Atera agent和Splashtop Streamer、惡意後門程式Sliver、加密挖礦程式z0Miner、JavaX Miner、Jin 和 Mimu，及能收集裝置和備份資訊的PowerShell反向指令介面，曾利用Log4Shell漏洞，發動對VMware Horizon伺服器的攻擊。

報告提到，攻擊者直接從VMware Horizo​​n伺服器的Apache Tomcat元件中，執行加密挖礦程式的安裝程序指令碼，而相關攻擊仍然正在進行。

建議企業定時更新軟件　尤其開放原始碼軟件

他建議，企業應採用已修補漏洞的軟件版本Log4J，並升級所有的裝置和應用程式，包括已修補版本的VMWare Horizon。另外，由於Log4J被廣泛應用於數百個軟件產品中，令許多企業可能因此沒有意識到該基礎設施的漏洞，尤其是欠缺恆常安全支援的商用軟件、開放原始碼軟件或自訂軟件，為了減低受到攻擊的風險，企業必須採取深度防禦策略，並在發現挖礦程式和其他異常活動時採取即時行動。

【微軟漏洞】微軟漏洞懸賞計畫覆蓋旗下更多產品　獎金最高達23萬元

【網絡攻擊】FBI採取秘密行動　消滅俄軍黑客殭屍網路

責任編輯：文睿

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