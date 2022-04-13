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 【美元定存】1個月美元定存最高息1.88厘 再現破頂息率

16:02 2022/04/13

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4月至今共有9間港銀齊加美元定期存款，且再現破頂息。

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現時距離聯儲局於5月5日（本港時間）公布議息結果不足1個月，全球緊盯主席鮑威爾會否重手加息半厘。正因後市變數多，對美元有需要者，專家建議宜趁眼下港銀齊加美元定期存款息，先開立1個月或以下較短存，短存的好處是可靈活調動閒資。再者，憧憬聯儲局將密集加息，屆時定存息有望更高。何況花旗剛上調美滙指數預測，料3個月內挑戰101新高，追息族參與美元定存有望滙息雙贏。

事實上，單以1個月定存計，最近再現破頂息，信銀國際於4月開局即新推1.88厘，打破富邦雄霸多時的1.5厘，而問鼎高息王。

1年港元定存息最高1.8厘【下一頁

檢視4月至今不足半個月，竟多達9間大小行加不同存期的美元息，包括今天（4月13日）追趕加息快車的南商，上商於昨天（12日）加3個月或以上美元定存年息。連同早前罕現大行輪流出招，滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 全面調升美元定存短中長息，渣打香港 （02888） 則向短存埋手。工銀亞洲、交銀香港及信銀國際也先後加息。可是，建行亞洲減完又加，於本周一（11日）微削，今天又將息率上調。

經歷第2季的美元定存加息吸存戰，目前3個月最高年息是1.4厘，半年年息最高為1.7厘，1年息率更突破兩厘關，以上3存期皆由富邦提供。至於論及冠絕全城的美元定存息率，仍以恒生7天年息享8.5厘膺高息王。

展望美元前景，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局於5月、6月、7月和9月或連續4次加息50個基點，隨後11月和 12月只加25個基點，令今年累計加息275個基點，政策利率達至2.75到3厘。然後，他預計儲局2023年或再加息3次，每次25個基點，最終令利率區間或達 3.5厘至3.75厘。

布雷納德：可能5月就縮表作決定【下一頁

廖嘉豪又估計，儲局或於5月開始縮表，且料美滙指數於3個月內上試101.04，6至12個月目標為99.72。

短期暗湧方面，投資者聚焦下周一（18日）內地公布第一季經濟增長，以及市場預料第2季續受封城的打擊，變相窒礙全球供應鏈，令美國通脹未見頂。廖嘉豪補充，內地首季及第2季GDP料齊升4.7%，第3季回升5%，第4季加速至升5.7%。但他預期今年全年只錄得5%升幅，未達總理李克強訂下的5.5%目標。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

交銀香港 工銀亞洲 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 上海商業銀行 南洋商業銀行 信銀國際 加息

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