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【中國發展】工信部：支持工業互聯網企業上市及融資　加快5G建設兼培養人才

股市 15:50 2022/04/13

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【中國發展】工信部：支持工業互聯網企業上市及融資　加快5G建設兼培養人才

工信部關於印發《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》的通知，將持續完善國家工業互聯網大數據中心建設，統籌推進區域和行業分中心建設，又支持符合條件的工業互聯網企業首次公開發行證券並上市，在全國股轉系統基礎層和創新層掛牌，以及通過增發、配股、可轉債等方式再融資。

《通知》提到，要加快5G全連接工廠建設，加強公共服務，提供5G網絡化改造、應用孵化、測 試驗證等服務。同時，支持符合條件的企業發行公司信用類債券和資產支持證券融資，並引導創業投資企業或基金等加大 對工業互聯網初創企業投入力度。

同時，支持和指導高等院校、職業院校加強工業互聯網相關學科專業建設，培養高素質應用型、複合型、創新型工業互聯網技術技能人才。

ET財智Talk】晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

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編輯：姚卓然

5G 創業 中華人民共和國工業和信息化部

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