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【ET講股通】孫運喜：好兆頭（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:17 2022/04/13

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港股走勢繼續反覆，港股今早承接美股跌勢，恒指低開126點，早段反覆向上，恒生指數半日升33點，報21352點，午後一度升逾200點後轉跌，尾市回軟跌不足百點，恒指最終收報21374點，升55點，成交1002億元。中海油 （00883） 升逾3%，騰訊 （00700） 升近2%，阿里巴巴 （09988） 回軟跌不足1%，黃金、煤炭股造好。港股出現好兆頭？後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：42 - 港股今日市況速覽 
01：02 - 好兆頭（一）- 美股上日3月核心CPI增長遜預期     市場憧憬美國通脹見頂
03：55 - 好兆頭（二）- 美國SEC又出招將12隻中概股列入「預定摘牌名單」    市場對壞消息有抗體
05：30 - 好兆頭（三）- 據報上海、廣州防疫政策有望放寬      物流、供應鏈問題有望緩解
07：27 - 恒指下望支持位20800點，上望阻力21500至21600點
07：54 - 港股收市市況速報    港股維持健康調整
09：45 - 觀眾問股：中移動 （00941） 54.4元買入     上望睇幾多、咩位止賺？
12：20 - 觀眾問股：小米 （01810） 14.5元有貨要走？
15：33 - 觀眾問股：商湯 （00020） 3元持有點睇？
17：57 - 觀眾問股：農行 （01288） 走勢點睇？放水可利好嗎？咩位可加注、上望咩位？
22：22 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 慘情價150有貨     跌到咁應否溝淡少少？
25：43 - 觀眾問股：中國有色礦業 （01258） 5.13元有貨    短期有冇機會返家鄉？
29：19 - 觀眾問股：網易 （09999） 冇貨點睇？
31：36 - 潛力股推介：馬鞍山鋼鐵 （00323）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3229033

------

恒指全日升55點，收報21374點，大市總成交1,002億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股出現3大好兆頭：

一、美國3月CPI大升8.5%，創1981年以來最高，核心CPI升6.5%，略低於預期。市場憧憬通脹見頂，美股未有出現大波動，反而一度造好。

二、美國證交會又出招，一次過將12隻中概股列入預定摘牌名單，惟中概股未有如早前般捱沽，部分更逆市造好。對壞消息沒反應，反映市底轉強。

三、據報上海、廣州有可能調整防控政策，將境外人士隔離天數減少，供應鏈問題有望緩解。

展望後市，恒指料續整固，向下支持20800點，向上阻力21600點。

潛力股可留意馬鋼 （00323） ，股價升1.9%至3.31元。該股走勢呈頭肩底形態，可待回落至3.2元水平上車，失守3元止蝕，上望4元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中移動、小米、商湯、農行、GX中國電車、中國有色礦業、網易︰立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

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*恒指何時企穩兩萬二   基建股強勢捲土重來？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : ET講股通

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