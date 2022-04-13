▲ 【上海疫情】內地傳向銀行查詢人民幣即期成交急降原因 4月日均成交較去年少近半

上海連續多日單日逾2萬宗新冠病毒感染個案，封城措施據報影響到金融市場交投量。美元兌境內人民幣即期外匯交易量大減，4月日均成交不足200億美元，較去年日均成交371億美元減少逾4成。外電引述消息指，人民幣外匯交易減少引發中國外匯交易中心（CFETS）等部門向銀行查詢。

上海以限制人員離開所屬小區防疫，有銀行界人士指，部分交易員近期受到上海市疫情防控措施影響，因居家隔離而減少交易工作，而且客戶交易需求也有下降，令市場整體成交熱情大幅降溫。

報道續指，外匯交易中心向銀行了解的內容包括成交量下降的原因，銀行面臨的困難及是否需要交易中心幫助等，但暫未有新一輪措施推出。

人民幣匯價未見波動 3月至今窄幅上落

中國外匯交易中心早前已推出應急報價、交易及行情服務，協助解決交易員居家交易遇到的困難；根據交易中心官方微信公眾號信息，上海地區銀行通過「現場值守+異地災備+居家遠程」應急安排保障外匯交易。

中國外匯交易中心暫未回應有關查詢傳聞。

即使內地疫情在月內急升溫，人民幣匯率大致平穩，每美元兌人民幣大致維持在6.33至6.38水平，較2月底高位微跌不足1%。

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