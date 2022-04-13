【全球疫情】上海封城蘋果崑山代工廠停工 多家主要筆電供應商暫停生產

上海昆山封城對蘋果產品供應鏈的影響逐漸浮現，蘋果MacBook筆記簿電腦的3家供應商和碩、廣達和仁寶，已經暫停當地廠房的活動。分析師郭明錤亦指出，廣達幾乎是 MacBook的唯一代工廠，因此在蘋果的主要產品中，MacBook 會因廣達停工而受到最大影響。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

佔iPhone兩至三成產量的組裝商和碩，於周二（12日）透露以遵守政府的防疫規定為由，其位於上海和崑山市的兩個生產基地已暫停營運，由於和碩在印度的組裝廠尚未開始營運，因此這是和碩唯一的iPhone的生產基地。和碩表示在遵守當地政府規定的同時，正與客戶和供應商保持密切溝通，希望盡快恢復生產。

蘋果主要MacBook製造商廣達，自 4 月初以來為遵守政府的防疫措施，其位於上海松江區的主要生產基地已經生產。戴爾和惠普亦為廣達客戶，其筆記本電腦總兩成左右的產能位於上海，廣達亦在上海生產輸出美國海外市場的物聯網產品及伺服器。廣達稱，iPad和筆記本電腦的主要生產商仁寶電子，其崑山廠房的活動亦已停止。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文