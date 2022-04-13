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【美國經濟數據】景順：美國通脹壓力可能很快開始緩解　續料聯儲局5月加息半厘

宏觀解讀 15:51 2022/04/13

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美國公布三月份CPI按年增長8.54%，為1982年以來最高水平。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，這主要是由於天然氣價格上漲，惟由於商品供應短缺得到緩解，核心價格（不包括食品和能源等波動性較大的專案）從2月的按月增加0.5%放慢到三月的0.3%，可能意味着，由於能源價格從高位回落、供應鏈瓶頸緩解以及未來更有利的基數效應，美國的通脹壓力可能很快開始緩解。

趙表示，繼續預計聯儲局將在5月的下一次聯邦公開市場委員會會議期間，將基準利率上調50個基點，並開始縮減證券投資組合，目標是在年底前實現中性政策利率。儘管收緊貨幣政策不太可能對今年的經濟增長產生重大影響，但未來的道路取決於聯儲局是否會進一步採取更加鷹派措施。

今年通脹或較預期快降溫

他稱，有點擔心聯儲局官員最近發表的愈來愈鷹派的聲明，這些聲明可能對抑制通脹壓力過於悲觀。只要聯儲局以資料為基礎，緩慢地使貨幣政策正常化，就應能渡過難關。他認為今年通脹也有可能比預期更快降溫，從而為聯儲局收緊政策提供更多緩衝空間。如果聯儲局在不過度收緊金融環境的情況下成功控制通脹，那麼美國股市可能會上行，而向價值和周期性板塊的轉向趨勢可能會繼續。

趙又指，自疫情以來，已看到中美貨幣政策產生實質性差異，可以預計隨着中國向經濟注入刺激措施的同時，聯儲局收緊貨幣政策以應對高通脹，這種差異情況將在今年餘下時間繼續提速。

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

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