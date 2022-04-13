【UNIQLO App】UNIQLO App增設門市即日取貨服務　直播推介時裝資訊

▲ NIQLO App推出多項新功能，包括即日自訂門店提貨、設有每周直播活動，以及搶先訂購UNIQLO推出的聯乘商品等。

消費券2022第一期經已派發，如果想選擇網購新衫、睇Live（直播）購物的話，各位市民已有心水品牌或計劃？UNIQLO日前宣布，已在其UNIQLO App推出多項新功能，包括即日自訂門店提貨、設有每周直播活動，以及搶先訂購UNIQLO推出的聯乘商品等。

目前UNIQLO App支援Alipay HK支付寶香港、WeChat Pay與MasterCard（即可以用Tap & Go來結算）等，若用戶登記了以上3款的其中1款支付平台來領取消費券的話，就可以在UNIQLO App中用消費券購物。

UNIQLO指出，推出更新是希望因應顧客即買即穿的需求，享受線上線下無縫購物體驗。透過該UNIQLO App新推出的即日自訂門店提貨服務，讓用戶在購買前先確認貨品在店舖的庫存，選擇到自訂門店自提即可。注意星期日及公眾假期之訂單除外。

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逢周四晚9點直播 提供穿搭建議＋商品優惠

此外，是次更新還包括直播功能「LIVE STATION」，該企將推介時裝資訊，提供LifeWear服飾的穿搭建議、新品介紹及商品優惠等。該直播功能還會展示導向商品資料的頁面link，方便用戶下單，並配合UNIQLO App自取服務。

如果用戶到訪的UNIQLO店舖未有適合的尺寸或顏色，也可在App上掃瞄商品編號條碼，即時查詢並掌握全港各店庫存資訊。

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責任編輯：張寶燕

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