【有相睇】2018年豪擲千萬購將軍澳私樓　4年後原價賣　蝕使費離場

二手市場近期屢錄移民盤成交，美聯物業林振聲說，將軍澳維景灣畔11座低層A室，實用面積657平方呎，三房間隔，據悉原業主因移民而賣樓，原叫價1,155萬元，其後獲換樓客以1,145萬元承接自用，實用呎價約17,428元。

值得留意的是，是次成交價與原業主2018年的購入價相同。從代理提供的相片可見，單位有企理裝修，外望開揚山景。

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據了解，原業主於2018年6月以1,145萬元購入上址，持貨近4年，雖然帳面是平手離場，但料扣除佣金、稅項等開支後，要蝕讓離場。

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