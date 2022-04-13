  • 28°C
香港時間 : 2022413日 (三) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】德總統曾親俄 爆烏不歡迎其訪基輔

環球政治 15:35 2022/04/13

分享：

分享：

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）長期主導西方與俄羅斯和解，但早前承認他過往主導對俄政策錯誤。施泰因邁爾周二（12日）表示他曾有意訪問烏克蘭首都基輔，但烏克蘭政府表明不歡迎他。

【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為 【下一頁】

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）﹑波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）上月中經鐵路到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面以示聲援烏克蘭

施泰因邁爾周二出訪波蘭華沙時表示，他本來也計劃與波蘭、愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞總統到訪基輔，希望能發出歐洲與烏克蘭團結一致的強烈信號。

施泰因邁爾更表示他為到訪基輔做了準備，但指基輔政府顯然不歡迎他到訪，不過當時他並無透露詳細原因。

但德媒《圖片報》（Bild）同日有報道指，烏克蘭官員不希望施泰因邁爾前往基輔，是因為他與俄羅斯歷來關係較友好，而且多年來一直支持北溪2號天然氣管道計劃。

路透社指，目前未知其餘4國總統會否在沒有施泰因邁爾的情況下，按計劃到訪基輔。

【烏克蘭戰爭】美國料增58.8億軍事援助 晤8武器公司 【下一頁】

施泰因邁爾任總統之前，曾於默克爾（Angela Merkel）政府擔任外長，自2001年以來就認識俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

他早前接受《明鏡》周刊（Der Spiegel）採訪時透露，普京2001年曾在德國議會用德文發表演說，這一點當時令他對德俄關係改善感到有希望。

但他表示當年與現在的普京已經毫無共同點，形容普京現時已成為一個殘酷的戰爭販子（warmonger）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為
今日
【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為
【烏克蘭戰爭】美國料增58.8億軍事援助 晤8武器公司
今日
【烏克蘭戰爭】美國料增58.8億軍事援助 晤8武器公司
俄羅斯稱準備以任何價格區間 向友好國家出售石油
今日
俄羅斯稱準備以任何價格區間 向友好國家出售石油
【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同
今日
【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同
【烏克蘭戰爭】烏拘捕親俄派領袖 提議交換俘虜
今日
【烏克蘭戰爭】烏拘捕親俄派領袖 提議交換俘虜

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為
今日 15:30
【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為
【烏克蘭戰爭】美國料增58.8億軍事援助 晤8武器公司
今日 14:09
【烏克蘭戰爭】美國料增58.8億軍事援助 晤8武器公司
俄羅斯稱準備以任何價格區間 向友好國家出售石油
今日 13:56
俄羅斯稱準備以任何價格區間 向友好國家出售石油
地緣政治 軍事 戰爭 德國 基輔 烏克蘭 俄羅斯 普京

上一篇文章

英調查揭最受歡迎超市 邊間係冠軍？

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
俄15歲高卡車手奪冠行納粹禮 車隊即割席解約
俄15歲高卡車手奪冠行納粹禮 車隊即割席解約
【Omicron】日本首現XE個案 南韓首錄XL個案
【Omicron】日本首現XE個案 南韓首錄XL個案
紐約槍擊據報13人傷 警方追捕一黑人男子
紐約槍擊據報13人傷 警方追捕一黑人男子
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間16:00）
【烏克蘭戰爭】普京親認俄烏和談陷僵局 拜登首批俄軍種族滅絕（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京親認俄烏和談陷僵局 拜登首批俄軍種族滅絕（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款