【烏克蘭戰爭】德總統曾親俄 爆烏不歡迎其訪基輔

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）長期主導西方與俄羅斯和解，但早前承認他過往主導對俄政策錯誤。施泰因邁爾周二（12日）表示他曾有意訪問烏克蘭首都基輔，但烏克蘭政府表明不歡迎他。

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捷克總理費亞拉（Petr Fiala）﹑波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）上月中經鐵路到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面以示聲援烏克蘭

施泰因邁爾周二出訪波蘭華沙時表示，他本來也計劃與波蘭、愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞總統到訪基輔，希望能發出歐洲與烏克蘭團結一致的強烈信號。

施泰因邁爾更表示他為到訪基輔做了準備，但指基輔政府顯然不歡迎他到訪，不過當時他並無透露詳細原因。

但德媒《圖片報》（Bild）同日有報道指，烏克蘭官員不希望施泰因邁爾前往基輔，是因為他與俄羅斯歷來關係較友好，而且多年來一直支持北溪2號天然氣管道計劃。

路透社指，目前未知其餘4國總統會否在沒有施泰因邁爾的情況下，按計劃到訪基輔。

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施泰因邁爾任總統之前，曾於默克爾（Angela Merkel）政府擔任外長，自2001年以來就認識俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

他早前接受《明鏡》周刊（Der Spiegel）採訪時透露，普京2001年曾在德國議會用德文發表演說，這一點當時令他對德俄關係改善感到有希望。

但他表示當年與現在的普京已經毫無共同點，形容普京現時已成為一個殘酷的戰爭販子（warmonger）。

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責任編輯：鄭錦玲