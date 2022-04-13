【烏克蘭戰爭】普京與盧卡申科批布查事件造假 控英國所為

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始前，白俄羅斯已是其堅定的盟友。兩國元首普京及盧卡申科日前在俄羅斯遠東城鎮會晤，兩人同時批評在烏克蘭布查發生的事件是假新聞，更稱是由英國人策劃。普京表示，俄羅斯在烏軍事行動目標高尚。

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普京（Vladimir Putin）及盧卡申科（Alexander Lukashenko）於周二（12日），在與中國黑龍江接壤的邊境城市布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk，中國稱海蘭泡）會面。兩人到訪當地的航天發射設施，並商討兩國的航天工業發展。

普京在會面後的記者會中提及烏克蘭布查（Bucha）發現多具平民屍體的事件，指稱俄軍被指在布查屠殺平民一事是假消息，盧卡申科稱此事是由英國人策劃的心理戰略。

俄羅斯軍隊月初撤離布查後，當地據報發現路邊有被疑似行刑處死的屍體，及埋有多人的亂葬崗。不少外國媒體報稱事件為俄軍屠殺烏克蘭平民，俄羅斯堅拒承認涉事，但外媒引用衛星圖片反駁俄國。

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普京指烏克蘭出現的狀況是一個悲劇，但指對方使俄國別無選擇，形容俄羅斯的軍事目標極度純潔及高尚。他亦批評美國，指控華府利用烏克蘭發動代理人衝突，堅決與俄羅斯抗爭直至烏克蘭最後一兵一卒，更稱制裁不可能完全孤立如俄羅斯般的大國。

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責任編輯：吳漢培