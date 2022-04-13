【2022消費券】新世界旗下K11集團升級K Dollar獎賞計劃　覆蓋逾500間商戶　限時贈高達10倍獎賞

為方便消費者於新世界生態圈內逾500家跨業務參與商戶輕鬆盡享生活所需，K11集團升級「K Dollar獎賞計劃」，打通K11集團及新世界集團旗下各個會員獎賞計劃。升級登場的「K Dollar獎賞計劃」將於4月21 日起至5月底推出高達10倍K Dollar等多項獎賞，更可「即賺即用」K Dollar。

升級版「K Dollar獎賞計劃」是全港覆蓋領域最廣的獎賞計劃之一，打通包括KLUB 11、周大福會員計劃、New World CLUB及DP Club，以及香港君悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店、富通保險、港怡醫院等各個會員獎賞計劃，涵蓋超過500家不同業務的參與商戶。

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會員在參與商戶消費滿指定金額，透過手機應用程式掃瞄QR code後即可賺取K Dollar，無需排隊或繁複手續。會員使用K Dollar時不設最低消費門檻，每1 K Dollar可作港幣1元使用，而且會員可靈活於各參與商戶使用K Dollar，不再局限於自身會員獎賞計劃。

會員於4月21日至5月31日可享高達10倍K Dollar獎賞，重點推廣包括：

於K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 Design Store網店、D•PARK、THE FOREST、香港君悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店、香港高爾夫球及網球學院、FREE DUTY及周大福指定分店指定消費可賺取高達10倍K Dollar獎賞

K11 ARTUS指定消費可獲5倍K Dollar獎賞

香港瑰麗酒店指定消費可獲3倍K Dollar獎賞

現有富通保險保單持有人可獲得高達2,000 K Dollar獎賞

會員惠顧兩個或以上業務據點的參與商戶單一消費滿500元，更可額外獲得高達500 K Dollar獎賞

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推廣期內賺取K Dollar例子如下：

業務據點 消費 可賺取K Dollar 1 K11 MUSEA 餐飲零售消費港幣2,500元 100 K Dollar (10倍獎賞) 2 周大福指定分店 指定產品消費港幣15,000元 600 K Dollar (10倍獎賞) 3 香港瑰麗酒店 酒店住宿一晚 300 K Dollar (3倍獎賞) 以上三項消費，可獲K Dollar獎賞共： 1000 K Dollar 透過在三個不同業務據點消費，可額外獲K Dollar獎賞共： 150 K Dollar K Dollar獎賞總值： 1150K Dollar

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