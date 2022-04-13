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【新世界K11】K11「K Dollar獎賞計劃」打通新世界各會員計劃、涵蓋逾500商戶　4.21起消費可賺10倍K Dollar

Hot Talk 15:00 2022/04/13

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【新世界K11】K11「K Dollar獎賞計劃」打通新世界各會員計劃、涵蓋逾500商戶　4.21起消費可賺10倍K Dollar

為刺激消費意慾，新世界發展 （00017） K11集團升級「K Dollar獎賞計劃」，打通K11集團及新世界集團旗下各個會員獎賞計劃，包括KLUB 11、周大福會員計劃、New World CLUB及DP Club，以及香港君悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店、富通保險、港怡醫院等各個會員獎賞計劃，涵蓋超過500家不同業務的參與商戶。

可「即賺即用」K Dollar 不設最低消費門檻

升級版「K Dollar獎賞計劃」將於4月21日起至5月底推出高達10倍K Dollar等多項獎賞，可「即賺即用」K Dollar。會員在參與商戶消費滿指定金額，透過手機應用程式掃瞄QR code後即可賺取K Dollar，而且使用K Dollar時不設最低消費門檻，每1 K Dollar可作1元使用，會員可靈活於各參與商戶使用K Dollar，不再局限於自身會員獎賞計劃。

信和Sino Club推「幸運『蛋』出嚟！」網上抽獎活動　送1萬份獎品【下一頁】

會員於4月21日至5月31日，於K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 Design Store網店、D•PARK、THE FOREST、香港君悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店、香港高爾夫球及網球學院、FREE DUTY及周大福指定分店指定消費可賺取高達10倍K Dollar獎賞。

會員於K11 ARTUS指定消費可獲5倍K Dollar獎賞，香港瑰麗酒店指定消費可獲3倍K Dollar獎賞，現有富通保險保單持有人可獲得高達2,000 K Dollar獎賞。此外，會員惠顧兩個或以上業務據點的參與商戶單一消費滿500元，更可額外獲得高達500 K Dollar獎賞。

更多1萬元消費券消息

【ET財智Talk】晉達特約：能源轉型大趨勢　哪些天然資源具投資潛力？（立即收看）

相關文章：【電子消費券2022】首50萬首次八達通App領取消費券用戶可獲10元　八達通預告4.21放寬限聚令才推更多實體店獎賞

相關文章：【電子消費券2022】置富Malls共11商場推2大消費券獎賞　同一商場兩商戶消費最高可獲600元現金券

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