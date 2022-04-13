屯門居屋成搶手貨　放盤不足12小時即易手

近期樓市氣氛暢旺，不少買家加快入市，連裝修的單位成搶手貨。中原地產劉俊雄說，屯門兆禧苑A座（安禧閣）中層13室，實用面積363平方呎，一房間隔，現改為兩房，向南，享海景，放盤不足12小時，便以438萬元（自由市場價）易手，實用呎價約12,066 元。

劉俊雄續說，買家為區內分支家庭，見市況向好，即把握時機四出睇樓覓盤，最終被上址豪華裝修及海景吸引，故即場向業主還價，由450萬元議價至438萬元成交。

資料顯示，原業主於2017年4月以359萬元（自由市場價）買入上址，持貨5年，現帳面獲利79萬元，物業期內升值22%。

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