【2022消費券】數碼及抗疫產品清倉優惠 逾300件產品部分低至兩折

隨著2022年新一輪消費券派發，本地數碼產品代理「Rambler數碼生活」，亦宣布推出一年一度嘅盤點大清貨，特選逾300件產品做大平賣，部分產品更低至兩折。顧客親身前往挑選心水產品前，建議在網上先行登記時間，代理透露會為顧客送上小禮物。

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此外，顧客使用消費券購買任何產品可享有限時8折，只要買滿指定金額送特別獎賞，包括買滿1000元送快速測試劑5枝（價值90元）、買滿1,500元送Rockspace EB62耳機/Rockspace B5耳機（價值400元）、買滿2000元送Rockspace EB70耳機/Rockspace 71耳機 （價值600元）。

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Rambler數碼生活清倉優惠 日期：2022年4月19日至4月22日 地點：葵芳大連排道金龍工業中心二期22L室 時間：上午11時至下午5時

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責任編輯：嚴浩文