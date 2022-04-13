【大行報告】高盛：中國疫情拖累體育用品銷售　下調李寧目標價、剔除安踏其10%估值溢價

▲ 【大行報告】高盛：中國疫情拖累體育用品銷售 下調李寧目標價、剔除安踏高於行業10%溢價

受累中國疫情肆虐及封城，體育用品股近期股價偏弱，高盛下調體育用品股盈收預測及目標價，包括將安踏 （02020） 核心品牌和FILA收入增長分別降至16%及8%，目標價由159元降至139元，維持「買入」評級。

高盛表示，寶勝 （03813） 3月經營收益淨額按年大跌43%，相當於2019年的57%，由此可見，疫情對體育用品股影響甚大，又指第2、3季亦將受到影響。

該行表示，由於疫情拖累，將早前給予安踏其10%的估值溢價除去，直至公司重新恢復盈利前景。因此，將安踏2026年預測28倍的市盈率降至25倍，並與國際品牌平均估值相同。

不過，高盛認為中國國潮仍是大趨勢，國內體育品牌仍將跑贏外國品牌，並繼續搶奪市佔率，其中首選李寧 （02331） ，指其盈利能見度高，且品牌增長動力強勁，維持「買入」評級，目標價由104元降至96元，但維持2026年市盈率30倍的預測。

短期來看，該行預計李寧、安踏核心品牌、FILA今年首季收入料增長30%、接近20%、中單位數，而次季則料按年跌5%、跌5%及跌10%。

股價方面，安踏現跌1.9%，報89.35元，李寧跌2.4%，報60.05元，特步 （01368） 跌4.4%，報10.38元，寶勝則升2.1%，報0.96元。

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編輯:姚卓然