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【職場文化】市場推廣需求大？　數碼營銷職位最熱門

商業 14:33 2022/04/13

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各行業加快步伐復甦，據美國勞工統計局上月報告顯示，美國目前有1130萬個職位空缺，雖然整個勞動市場受到大辭職影響，但市場推廣工作仍持續有需求，據《Searchenginejournal》報告指出，預計到2030年市場推廣相關職位將會有1成增長。

【職場趨勢】機械人工作增效益　5種職位將被取代

據商業社交平台LinkedIn調查顯示，亞太地區的工作變動率增長最高達59%、其次是歐洲、中東及非洲增46%：北美地區則對就業變化增長38%，報告指，2021年全球3成多的LinkedIn會員認為未來工作內容及職位會有所改變，其中61萬名會員於市場推廣行業任職。

數碼營銷技能最熱門
受疫情影響，人們實體接觸減少，而連繫人與人，人與公司，公司與公司的數碼市場推廣重要性突顯。據LinkedIn對北美、歐洲、中東及亞洲等地區作出的分析顯示，市場推廣行業需求最高的是具備數碼銷售相關職位，其次的是傳銷、活動項目推廣、社交媒體市場推廣、電子郵件市場推廣、聯盟行銷及搜索引擎推廣等專業技能。另報告指出在亞洲地區，最熱門的市場推廣職位，按次為：1.數碼營銷主任及經理、2.內容創作者、3.市場推廣經理。而網上教育平台LinkedIn Learning數據顯示，在職的市場推廣人員對學習軟件應用、時間管理及人際溝通等技能的需求也有增長趨勢。

【保就業計劃】港府調整保就業計劃申請範圍　香港科技園料有助挽留創科人才

僱主降低市場推廣資歷要求
疫情間，遙距及混合工作模式在全球各地均有增長趨勢，報告顯示北美對遙距工作需求增長達121%、亞太地區增長77%、歐洲增幅最少只有58%，反映了員工希望即使在疫後，也能繼續以遙距或混合模式工作。另報告更指，大多數市場推廣人員會根據薪酬選擇是否接受新職位，據統計北美地區只有3成人是透過內部晉升、而4成多的人則是職級橫向變動成為市場推廣人員，而在歐洲及亞洲等地，企業招聘相關市場推廣等職位時，對職位要求所需的資歷要求亦有下調。

責任編輯：向頌勤

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