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【AR應用】TikTok開放AR效果創作平台「Effect House」　允許用戶設計和發布AR內容

科技 17:00 2022/04/13

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在發布給TikTok用戶使用前，所有提交的AR創作都將由TikTok的信任和安全團隊審查。（法新社）

去年秋季，TikTok為了讓用戶體驗製作增強現實（AR）效果，啟動了AR效果創作平台「Effect House」進行測試。日前TikTok正式向所有用戶開放「Effect House」，允許用戶創造和發布自己的AR效果，並應用於自家創作的內容上。

【TikTok】美國總統拜登開設TikTok帳戶　爭取Z世代支持

TikTok表示，「Effect House」為用戶提供工具和學習資源，來建立社區效果。這些工具包括追蹤功能、互動模式，以及預覽效果。至於學習資源方面，TikTok也提供了該工具的應用指南和教程庫，旨在教新用戶如何使用和充分利用「Effect House」。

不遵循TikTok指南     AR效果會被刪除

值得注意的是，由用戶創作的AR必須遵循TikTok的AR指南，其中包括不允許「提倡膚色歧視，或針對受保護群體的負面刻板印象」的效果，以及不允許「描述整容手術的效果，對某人的外表進行審查」等。

【TikTok】TikTok推出「SoundOn」計劃　支持獨立音樂人提升知名度

事實上，在發布給TikTok用戶使用前，所有提交的AR創作都將由TikTok的信任和安全團隊審查。如果發現有該效果違反以上準則，將會被刪除。

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責任編輯：陳卓賢

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