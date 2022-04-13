【網民熱話】 女友與母親擁一自住樓 港男婚後不想同住 買市區細樓憂負擔大感兩難

結婚是人生大事，而婚後會否與其中一方父母同住更是不少準新人首要面對的難題，近日有網民於網上「香港討論區」發文指，其未婚妻一直與母親相依為命住在一間自住舊樓，而樓主則希望婚後能買一個小單位，過屬於兩口子的生活，但又怕女方放不下其母親，堅持要接其母親同住，樓主因而感到十分煩惱，並向網民詢問意見。

樓主指他現時想到婚後會出現3個情況，一是他搬到女方的家與其母親一同居住，然而樓主卻因不希望感覺像是入贅她家而不願意，並感到會因此失去自我，加上他從沒想過婚後要與任何一位長老同住；二是買一間2房單位，接女友的母親一同居住，而樓主相信這經已是女友最大的讓步，但若這樣他們的經濟負擔會十分大，而且以他們能力應該只能選大西北數十年樓齡的舊樓，到時上班會十分不便，同時樓主也怕與女友母親相處不來；三是他們買一個市區沿港鐵線的細單位，而以他們的能力也能負擔，不用節衣縮食，甚至一年能去1-2次旅行，但樓主相信其女友不會願意，因此他感到苦惱並向網民詢問意見。

【樓市熱話】港男月入25k要供養父母 欲結婚供樓感壓力重 考慮逆按揭雙親400萬自住樓 又擔心將來贖樓難 【下一頁】

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 在市區買樓，然後平日多一些回去探望她母親吧！」，「 其實一切以平常心對待便好。」，也有人指，「 跟你女友多溝通多交流吧！」，「 其實你應該預了她母親會一輩子也跟著你們。」。

【延伸閱讀】【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

另有網民指，「賣了她母親的自住樓，然後用來做首期買一個大單位，你負責供並與她母親一同居住。」，「 你不能只顧自己的個人感受。」。

【樓市熱話】27歲港男月入4萬 每月繳1萬家用 猶豫租樓還是買樓 【下一頁】

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀