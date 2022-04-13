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【網民熱話】 女友與母親擁一自住樓 港男婚後不想同住 買市區細樓憂負擔大感兩難

理財智慧 17:50 2022/04/13

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結婚是人生大事，而婚後會否與其中一方父母同住更是不少準新人首要面對的難題，近日有網民於網上「香港討論區」發文指，其未婚妻一直與母親相依為命住在一間自住舊樓，而樓主則希望婚後能買一個小單位，過屬於兩口子的生活，但又怕女方放不下其母親，堅持要接其母親同住，樓主因而感到十分煩惱，並向網民詢問意見。

樓主指他現時想到婚後會出現3個情況，一是他搬到女方的家與其母親一同居住，然而樓主卻因不希望感覺像是入贅她家而不願意，並感到會因此失去自我，加上他從沒想過婚後要與任何一位長老同住；二是買一間2房單位，接女友的母親一同居住，而樓主相信這經已是女友最大的讓步，但若這樣他們的經濟負擔會十分大，而且以他們能力應該只能選大西北數十年樓齡的舊樓，到時上班會十分不便，同時樓主也怕與女友母親相處不來；三是他們買一個市區沿港鐵線的細單位，而以他們的能力也能負擔，不用節衣縮食，甚至一年能去1-2次旅行，但樓主相信其女友不會願意，因此他感到苦惱並向網民詢問意見。

【樓市熱話】港男月入25k要供養父母  欲結婚供樓感壓力重  考慮逆按揭雙親400萬自住樓 又擔心將來贖樓難 【下一頁

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 在市區買樓，然後平日多一些回去探望她母親吧！」，「 其實一切以平常心對待便好。」，也有人指，「 跟你女友多溝通多交流吧！」，「 其實你應該預了她母親會一輩子也跟著你們。」。

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另有網民指，「賣了她母親的自住樓，然後用來做首期買一個大單位，你負責供並與她母親一同居住。」，「 你不能只顧自己的個人感受。」。

【樓市熱話】27歲港男月入4萬   每月繳1萬家用   猶豫租樓還是買樓 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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