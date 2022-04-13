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【職場熱話】23k維修保養工 vs 28k報價工 前者返5日後者返6日 25歲打工仔欲轉報價工又怕辛苦

理財智慧 17:53 2022/04/13

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不知道大家在轉工時會以甚麼為首要的考慮因素呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近雖剛轉了一份月入23k，有關於維修保養的新工，但他又找到另一份月入28k，關於報價及畫圖的工作，他自感2份工也各有利弊，於是他向網民詢問該選那份工才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】老闆過了下班時間致電  公司沒人替他打印感不滿  翌日卻指員工早走  打工仔：完成工作準時下班有甚麼問題？【下一頁

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 五日變返六日一定會十分不習慣。」，「 7年工作經驗月入才只有28k ， 還要返6日 ，例不如轉物業管理還好。」，也有人指，「 一星期要上班6天真的不是人過，還是返5天取回自己的人生吧！」。

另有網民指，「你有沒有考慮讀夜校進修？」，「 講便是若星期六沒有工作可以返半日，但實際個個星期也返足。」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

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責任編輯：關海儀

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