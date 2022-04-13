  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】港男心儀一租盤 月租17k樓齡60年 臨約已簽訂金已交 業主卻無故要求要有擔保人

理財智慧 17:54 2022/04/13

分享：

分享：

大家在租樓簽合約前必須要與業主做好充分的溝通，而自己也要考慮清楚以免最後後悔，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近看中了一個租盤，並經已簽了臨約及交了訂金，可是業主卻要求他要其母作擔保人，然而樓主的母親卻不願意，指又不是要借錢，既然如此不相信便不要租，於是樓主感到煩惱，不知如何是好。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【樓市熱話】27歲港男月入4萬   每月繳1萬家用   猶豫租樓還是買樓 【下一頁

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我反而好奇是甚麼讓你如此堅持一定要住那個單位。」，「只是租一間萬多元的屋也要如此麻煩嗎？」，也有人指，「既然合約沒有寫要擔保人那便不用了。」。

另有網民指，「直接租其他地方，不要煩了吧！」，「 若你真的如此想租那單位，而業主又怕你不交租，你可以一次過交半年或一年的租金。」。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
納米樓 供樓負擔 網上討論區 香港

上一篇文章

Twitter投資者指責馬斯克遲申報持股　致自己投資失利而提告

下一篇文章

【職場熱話】23k維修保養工 vs 28k報價工 前者返5日後者返6日 25歲打工仔欲轉報價工又怕辛苦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

恒生投資料恒指已於上月見底 下半年表現或好轉
恒生投資料恒指已於上月見底 下半年表現或好轉
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
大家樂推首個食物援助計劃 向每位合資格基層提供4000元食物援助 可到分店兌換飯餐
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款