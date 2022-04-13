【樓市熱話】港男心儀一租盤 月租17k樓齡60年 臨約已簽訂金已交 業主卻無故要求要有擔保人

大家在租樓簽合約前必須要與業主做好充分的溝通，而自己也要考慮清楚以免最後後悔，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近看中了一個租盤，並經已簽了臨約及交了訂金，可是業主卻要求他要其母作擔保人，然而樓主的母親卻不願意，指又不是要借錢，既然如此不相信便不要租，於是樓主感到煩惱，不知如何是好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「我反而好奇是甚麼讓你如此堅持一定要住那個單位。」，「只是租一間萬多元的屋也要如此麻煩嗎？」，也有人指，「既然合約沒有寫要擔保人那便不用了。」。

另有網民指，「直接租其他地方，不要煩了吧！」，「 若你真的如此想租那單位，而業主又怕你不交租，你可以一次過交半年或一年的租金。」。

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責任編輯：關海儀