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【Z世代】Z世代注重經濟更重視環境與平等　認同性別平等挑戰大

商業 14:29 2022/04/13

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TEAM LEWIS Foundation發布與聯合國婦女署（UN Women）所進行的全球調查研究結果，發現Z世代比任何一個年齡層更注重經濟、環境及平等的問題。（資料圖片）

TEAM LEWIS Foundation發布與聯合國婦女署（UN Women）的性別平等團結性運動「HeForShe」所進行的全球調查研究結果，發現Z世代比任何一個年齡層更注重企業、環境及平等的問題。

【全球出口】烏克蘭局勢影響企業信心及市場供求 全球出口企業對前景預期急轉彎？

該研究發現，性別平等被Z世代視為第4大迫切的社會問題。相比之下，當全球其他年齡層的受訪者被問及，認為哪個問題對他們最為重要時，性別平等平均只被視為第7大迫切的社會問題。而受訪的Z世代將經濟機會、LGBTQ+及氣候變化排在性別平等問題之前。

全年齡層均知道氣候變化嚴重
 
當66%的Z世代認為性別平等是一個嚴重的問題，在65歲或以上的受訪者中只有51%持相同的看法。同時，Z世代也更加意識到氣候變化對女性有著巨大影響，當中近4分之1（24%）的Z世代表示這是一個應被重視的問題。而在65歲或以上的受訪者中，只有17%意識到氣候變化與性別平等之間的關係。
 
然而，所有年齡層都意識到氣候變化問題的嚴重性。氣候變化被所有年齡層列為頭3大迫切的問題。另外，該研究發現不論來自哪個年齡層的受訪者，他們在了解更多關於氣候變化及性別不平等的問題後，都認為兩者比認知前更為重要。

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責任編輯：李智美

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