英調查揭最受歡迎超市 邊間係冠軍？

英國超市品牌眾多，應付不同客人的需要。英國調查公司的民意調查數據發現，德國連鎖超市Aldi打敗Sainsbury’s等，成為英國最受歡迎超市。第二位則是英國品牌馬莎，獲得75%支持率，僅低Aldi 4個百分點。

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英國市場調查公司YouGov公布最新調查數據，結果發現廉價超市Aldi以79%支持率，成英國最受歡迎超市。而位居第二的瑪莎（Marks and Spencer）則行豪華路線，獲得75%支持率。

調查排名頭10受歡迎超市

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由英國最大超市特易購（Tesco）建立的廉價超市Jack's已關閉，其排名亦為墊底的第38名，僅得8%支持率。

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Aldi公關總監Richard Thornton表示，隨著成本上升，顧客仍希望在不大增開支的情況下，享受優質食品。他指，Aldi是一件重性價比的超市，相信就是超市成為英國顧客最愛超市的原因。

英國研究公司Kantar市場分析師亦指，截至3月20日前的12周內，Aldi及其主要競爭對手Lidl是唯二銷售額有增長的大型連鎖超市。Kantar零售及消費者觀察負責人Fraser McKevitt亦指，消費者正愈來愈多轉購品牌自家產品，該部分產品通常較為便宜。

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責任編輯：李俊儀