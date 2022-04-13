【中概股退市】再多12隻中概股被列入「預定摘牌名單」 3月以來第4批 包括新濠及金斯瑞旗下公司

再有中概股現除牌危機。美國證券交易委員會（SEC）依據《外國公司問責法》（HFCAA）再將12間中概股公司列入「預定除牌名單」，包括新濠國際（00200）旗下新濠影匯（美﹕MSC）及博亞娛樂（美﹕MLCO）、金斯瑞生物科技（01548）旗下傳奇生物（美﹕LEGN），是3月以來第4批納入名單的中概股，累計已涉及23隻中概股。

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12家新納入名單的中概股需於5月3日前向SEC提交申辯證據，以避免遭強制退市，而且該批中概股均未於香港第二上市，但部分與港股有關連。消息影響下，金斯瑞股價表現較差，今早（13日）低開2.6%，接近尾市跌幅擴大，暫報21.9元，跌5.8%。新濠國際一度跌6.7%至6.14元，其後倒升，暫報6.59元，升0.2%。

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記者：郭秀慧