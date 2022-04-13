【金礦股】紫金礦業受惠金價造好 季績多賺1.4倍兼獲大行唱好 股價逼近去年歷史高位

美國債息回落，金價造好，更一度重上1,970美元水平，刺激金礦股受捧。其中紫金礦業（02899）周一（11日）公布今年首季業績表現強勁，多賺1.4倍至61億元人民幣，績後獲多間大行唱好，股價今日（13日）創逾一年高位，高見13.86元，最多升逾9%，最新報13.62元，仍升7.4%，成交額11.7億元。

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中金發表研究報告指，紫金礦業今年首季績符合預期，首季實現歸母淨利61.2億元人民幣，按年升143.9%，按季亦升40.1%，單季度利潤創歷史新高，順利實現「開門紅」。該行指，紫金在2015至2018年金屬價格低位收購及「孵化」剛果金KK銅礦、塞爾維亞等礦業項目，令近3年受惠礦產銅、金、鋅價量齊升，料今明兩年公司礦產銅、金權益產量分別增長11%和10%。

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該行預期，紫金業績或迎來強勁增長，因此維持對其盈利預測及「跑贏行業」的投資評級，並考慮到紫金正加速邁進全球礦業前三至五名，上調其H股目標價9%至17.8元，對應預測今明兩年市盈率分別15倍及14倍。

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記者：郭秀慧