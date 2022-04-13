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【烏克蘭戰爭】美國料增58.8億軍事援助 晤8武器公司

環球政治 14:09 2022/04/13

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俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，美國為首等西方國家持續為烏克蘭提供援助。外國媒體報稱，美國最快或在周三（13日）公布，向烏克蘭提供額外7.5億美元的軍事援助。另外，五角大樓被指將與8間武器生產商會面，商討一旦俄烏戰爭延長如何提供援助。

俄羅斯稱準備以任何價格區間 向友好國家出售石油 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同 【下一頁】

路透社報稱，美國政府或運用總統資金動用權力（Presidential Drawdown Authority），嘗試繞過國會，緊急批准向烏克蘭提供價值7.5億美元（約58.8億港元）武器裝備或軍事服務。消息人士表示，新軍事援助最快於周三公布，但仍未決定包含哪些武器裝備。

白宮上周曾指出，俄烏戰爭於2月24日爆發後，美國已向烏克蘭提供超過17億美元（約133.23億港元）防禦援助。國會幕僚透露，華府可能在宣布新一輪援助前24小時，才通報國會議員有關決定。

另外，五角大樓傳在周三接見8大武器生產公司，與其商討一旦俄烏戰爭變成長期衝突，業界能否具備足夠產能應付烏克蘭未來的軍備需求。

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責任編輯：吳漢培

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