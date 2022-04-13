  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獨角獸爆煲】中資摺屏廠柔宇科技獨董求救、稱要保中國柔性技術領先　近半年屢傳拖薪

新經濟追蹤 13:58 2022/04/13

分享：

分享：

【獨角獸爆煲】中資摺屏廠柔宇科技獨董求救、稱要保中國柔性技術領先　近半年屢傳拖薪

可摺疊屏幕手機尚未走入主流，主打柔性屏幕的中資獨角獸柔宇科技陷爆煲邊緣。總部設於深圳、前年估值曾達60億美元，柔宇科技A股科創板上市失敗後，近半年屢傳出拖欠薪金，柔宇科技獨立董事、中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威撰文籲「拯救柔宇」，稱要「保持我國在柔性技術領域的國際領先水平」。

自2021年科創板上市申請告吹後，柔宇科技資金鏈緊張消息，近半年已在市場廣泛流傳，最新由柔宇科技董事公開揭示。

號稱技術與三星分立　小米華為Oppo未用柔宇科技技術

劉姝威指，柔宇科技成立10年，所擁有的ULT-NSSP技術，是唯一與三星主導LTPS技術分庭抗禮的「中國自主知識產權」，因應製作過程所須的溫度較低，號稱製造成本較低。

雖然劉姝威指出，柔宇科技與空中巴士（Airbus）、中國中車有合作，但在智能手機方面卻未有大訂單。除了早年因不滿小米 （01810） 號稱推出首款國產「摺疊屏智能手機」而鬧起一場社交平台風波，華為、Oppo等中國智能手機大廠的摺疊屏手機，都未與柔宇科技合作，反從另一供應商京東方取零件。

柔宇科技獨董　認創辦人開拓市場欠經驗

柔宇科技2012年成立以來，累從股權融資62億元人民幣、債權融資36.5億元人民幣，但自家品牌手機銷量低，且未能供貨國內外大廠。劉姝威承認：

柔宇科技的三位創始人均畢業於清華大學，在美國斯坦福大學獲得博士學位或從事不是後研究工作。他們掌握國際領先的柔性技術，但是對於如何開拓市場，創造充足的經營性現金流量，保障公司的持續運營，缺乏經驗。

據柔宇早前招股申請文件，公司從2017年至20年上半年，三年半虧損累計達31.95億元人民幣，而且逐年增加。

劉姝威建議，各級政府積極幫助柔宇科技解決資金短缺，幫助柔宇科技引進戰略投資者，以便開拓中國柔性技術的應用市場。

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局

相關文章：

【新股IPO】柔宇科技擱置科創板上市計劃　柔性屏企業曾有意赴美上市

【大灣區航空】黃楚標旗下東海航空傳4月延遲支薪、3月基本停飛　大灣區航空：獨立營運（第二版）

【新股IPO】港獨角獸Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲美證交會批准　料5月中納斯達克上市

開啟hket App，閱讀全文
創新科技及應用 小米 華為 Oppo 深圳 知識產權 Samsung

上一篇文章

【英國通脹】英國3月CPI按年升7%、高於預期　創30年來高位

下一篇文章

【信和抽獎】信和Sino Club推「幸運『蛋』出嚟！」網上抽獎活動　送1萬份獎品、價值超過33萬元（附連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」　新濠曾跌7%反彈、金斯瑞跌6%（附名單）
【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」　新濠曾跌7%反彈、金斯瑞跌6%（附名單）
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款