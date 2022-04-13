▲ 【獨角獸爆煲】中資摺屏廠柔宇科技獨董求救、稱要保中國柔性技術領先 近半年屢傳拖薪

可摺疊屏幕手機尚未走入主流，主打柔性屏幕的中資獨角獸柔宇科技陷爆煲邊緣。總部設於深圳、前年估值曾達60億美元，柔宇科技A股科創板上市失敗後，近半年屢傳出拖欠薪金，柔宇科技獨立董事、中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威撰文籲「拯救柔宇」，稱要「保持我國在柔性技術領域的國際領先水平」。

自2021年科創板上市申請告吹後，柔宇科技資金鏈緊張消息，近半年已在市場廣泛流傳，最新由柔宇科技董事公開揭示。

號稱技術與三星分立 小米華為Oppo未用柔宇科技技術

劉姝威指，柔宇科技成立10年，所擁有的ULT-NSSP技術，是唯一與三星主導LTPS技術分庭抗禮的「中國自主知識產權」，因應製作過程所須的溫度較低，號稱製造成本較低。

雖然劉姝威指出，柔宇科技與空中巴士（Airbus）、中國中車有合作，但在智能手機方面卻未有大訂單。除了早年因不滿小米 （01810） 號稱推出首款國產「摺疊屏智能手機」而鬧起一場社交平台風波，華為、Oppo等中國智能手機大廠的摺疊屏手機，都未與柔宇科技合作，反從另一供應商京東方取零件。

柔宇科技獨董 認創辦人開拓市場欠經驗

柔宇科技2012年成立以來，累從股權融資62億元人民幣、債權融資36.5億元人民幣，但自家品牌手機銷量低，且未能供貨國內外大廠。劉姝威承認：

柔宇科技的三位創始人均畢業於清華大學，在美國斯坦福大學獲得博士學位或從事不是後研究工作。 他們掌握國際領先的柔性技術，但是對於如何開拓市場，創造充足的經營性現金流量，保障公司的持續運營，缺乏經驗。

據柔宇早前招股申請文件，公司從2017年至20年上半年，三年半虧損累計達31.95億元人民幣，而且逐年增加。

劉姝威建議，各級政府積極幫助柔宇科技解決資金短缺，幫助柔宇科技引進戰略投資者，以便開拓中國柔性技術的應用市場。

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