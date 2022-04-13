俄羅斯稱準備以任何價格區間 向友好國家出售石油

俄羅斯正面對多國制裁，早前以低價向印度出售俄羅斯石油。俄羅斯能源部長周二（12日）更表示，俄羅斯已準備以任何價格區間，向友好國家出售石油。

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國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄羅斯能源部長Nikolai Shulginov接受俄媒《Izvestia》採訪時表示，表明俄羅斯準備以任何價格區間向友好國家出售石油及石油產品。

Nikolai Shulginov預計，原油價格有可能處於每桶80美元至150美元的區間水平，又表示俄羅斯政府更專注於確保石油行業繼續運轉。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二首度承認俄烏和談陷入僵局，市場憂慮戰局持續加上俄羅斯受制裁等因素影響石油供應量。受消息影響，布蘭特期油一度升0.6%至每桶105.23美元。

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路透社周二引述知情人士指，最新數據顯示俄羅斯石油和天然氣凝析油產量周一（11日）降至 每日少於1,000萬桶，創下自2020年7月以來的最低水平，主要原因是制裁及後勤限制阻礙貿易。

澳新銀行（ANZ）石油分析師表示，普京表明與烏克蘭的和談停滯不前，又同時暗示計劃進行為期7周的攻勢，相信上述消息引發外界對石油市場供應中斷風險持續存在的隱憂。

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責任編輯：鄭錦玲