  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄羅斯稱準備以任何價格區間 向友好國家出售石油

環球經濟金融 13:56 2022/04/13

分享：

分享：

俄羅斯正面對多國制裁，早前以低價向印度出售俄羅斯石油。俄羅斯能源部長周二（12日）更表示，俄羅斯已準備以任何價格區間，向友好國家出售石油。

【烏克蘭戰爭】普京首認俄烏和談陷僵局 批烏方背離協議 【下一頁】

國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄羅斯能源部長Nikolai Shulginov接受俄媒《Izvestia》採訪時表示，表明俄羅斯準備以任何價格區間向友好國家出售石油及石油產品。

Nikolai Shulginov預計，原油價格有可能處於每桶80美元至150美元的區間水平，又表示俄羅斯政府更專注於確保石油行業繼續運轉。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二首度承認俄烏和談陷入僵局，市場憂慮戰局持續加上俄羅斯受制裁等因素影響石油供應量。受消息影響，布蘭特期油一度升0.6%至每桶105.23美元。

【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器 【下一頁】

路透社周二引述知情人士指，最新數據顯示俄羅斯石油和天然氣凝析油產量周一（11日）降至 每日少於1,000萬桶，創下自2020年7月以來的最低水平，主要原因是制裁及後勤限制阻礙貿易。

澳新銀行（ANZ）石油分析師表示，普京表明與烏克蘭的和談停滯不前，又同時暗示計劃進行為期7周的攻勢，相信上述消息引發外界對石油市場供應中斷風險持續存在的隱憂。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同
今日
【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同
【烏克蘭戰爭】烏拘捕親俄派領袖 提議交換俘虜
今日
【烏克蘭戰爭】烏拘捕親俄派領袖 提議交換俘虜
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
2022/04/12
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
【烏克蘭戰爭】日本凍結普京女兒財產 禁俄伏特加進口
2022/04/12
【烏克蘭戰爭】日本凍結普京女兒財產 禁俄伏特加進口
拜登莫迪視像會晤 美稱增購俄石油不符印度利益
2022/04/12
拜登莫迪視像會晤 美稱增購俄石油不符印度利益

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同
今日 11:29
【烏克蘭戰爭】拜登指摘普京正種族滅絕烏克蘭 圖滅身份認同
【烏克蘭戰爭】烏拘捕親俄派領袖 提議交換俘虜
今日 11:06
【烏克蘭戰爭】烏拘捕親俄派領袖 提議交換俘虜
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
18:19 2022/04/12
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
地緣政治 經濟 制裁 俄羅斯 石油 戰爭 烏克蘭 普京 貿易 布蘭特期油

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間14:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】全球確診破5億宗 美86%新個案感染BA.2
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄15歲高卡車手奪冠行納粹禮 車隊即割席解約
俄15歲高卡車手奪冠行納粹禮 車隊即割席解約
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
【烏克蘭戰爭】伊朗據報向俄供導彈 由伊拉克走私武器
【烏克蘭戰爭】普京親認俄烏和談陷僵局 拜登首批俄軍種族滅絕（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京親認俄烏和談陷僵局 拜登首批俄軍種族滅絕（不斷更新）
【Omicron】日本首現XE個案 南韓首錄XL個案
【Omicron】日本首現XE個案 南韓首錄XL個案
紐約槍擊據報13人傷 警方追捕一黑人男子
紐約槍擊據報13人傷 警方追捕一黑人男子
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款