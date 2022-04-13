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【Twitter】Twitter收購推送通知公司OpenBac　改善訊息通知功能

科技 15:00 2022/04/13

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Twitter宣布收購推送通知公司OpenBac，助提升Twitter用戶體驗。（法新社）

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）自入主Twitter成為最大股東後，已提出連串改革，包括建議無廣告和允許用戶以狗狗幣付款。Twitter日前再有新動向，宣布收購推送通知公司OpenBac助提升Twitter用戶體驗，包括只會通知用戶關注真正重要的推文。

【Twitter】Elon Musk入主Twitter提連串改革　建議無廣告、狗狗幣付款

離開App後   用戶仍可獲得即時通知

Twitter消費者產品負責人Jay Sullivan表示，OpenBac可提供「設備端對推送通知的控制」（device-side control of push notifications），Twitter將運用OpenBac團隊的能力，讓用戶即使在離開應用程式後也能獲得即時訊息的通知。

【Twitter】Elon Musk入主Twitter惹爭議　員工憂慮影響內容審查尺度　引發離職潮

此外，OpenBac也能將真正重要的推送通知傳達給Twitter用戶。Jay Sullivan指出：「無關重要的通知總會使人分心，而每天都有數百萬人通過通知存取Twitter，因此我們希望它們會是及時、相關且具吸引力的訊息。」OpenBack加入Twitter後，將幫助Twitter提高能力，在正確的時間提供正確的通知，並將用戶的私隱放在首位。

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責任編輯：陳卓賢

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