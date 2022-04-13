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【通貨膨脹】亞洲多國物價飆升　餐廳營運成本將轉嫁消費者？

商業 15:00 2022/04/13

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亞洲的街頭飲食文化尤其出名，惟在疫情持續和俄烏戰爭的雙重打擊下，導致原材料的供應不穩定，令食品價格在短時間內飆升。（法新社資料圖片）

亞洲的街頭飲食文化尤其出名，惟在疫情持續和俄烏戰爭的雙重打擊下，導致原材料的供應不穩定，令食品價格在短時間內飆升。不少亞洲餐廳和街頭食品小販承受高成本的衝擊，使消費者面對成本轉嫁的壓力，食品消費支出上升。

【中小企營商】逾5成中小企有信心戰勝疫情　放寬社交距離幫助最大

據路透社報道，亞洲食品以價格實惠為賣點，是社會和經濟發展不可分割的一部分，但從新冠病毒大流行起，供應鏈受到影響，加上俄烏戰爭影響兩地的食物原材料輸出，導致食物原材料供應減少，直接應響亞洲餐廳和街頭食品小販。

火鍋店食材價格飆升5成

北京麻辣火鍋店負責人馬宏表示，該店鋪自去年開業以來，因食品價格和火鍋配料成本上升，如牛肚價格飆升了50%以上，導致該店的利潤已減少約五分之一。

另外，有南韓泡菜店負責人表示，過去能買10顆白菜的價錢，現只能買到7顆白菜。她指在傳統韓式餐館內，泡菜是免費的配菜，但因食材成本價格上升，現已成為一種奢侈。泡菜店的顧客更笑稱，泡菜應改名為「Keum-Chi」（「Keum」在韓語中是黃金的意思）。  

不少亞洲餐廳面對營運成本增加，只好調高食品價格，變相增加消費者壓力。報道指，有消費者還表示，昔日因獨居而較多外出用餐，惟因應食品價格上升，增加了其經濟壓力，因此將改變習慣，多了在家煮食。

【供應鏈危機】iPhone製造商和碩聯合科技　暫停上海生產線

【第五波疫情】中小企業務收益指數按月上升至31.7　物流業表現標青

責任編輯：文睿

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