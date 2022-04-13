  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信和抽獎】信和Sino Club推「幸運『蛋』出嚟！」網上抽獎活動　送1萬份獎品、價值超過33萬元（附連結）

Hot Talk 13:06 2022/04/13

分享：

分享：

【信和抽獎】信和Sino Club舉辦「幸運『蛋』出嚟！」網上抽獎活動　送1萬份獎品、價值超過33萬元（附連結）

復活節將至，信和集團旗下會員計劃Sino Club將於4月13日至5月13日舉辦「幸運『蛋』出嚟！」免費網上抽獎活動，送出總值超過33萬元的1萬份獎品。參加者只需登入活動網站，並選取心水幸運「蛋」，便有機會獲得iPhone 13 Pro Max、 Dyson V15 Detect Absoulute Extra吸塵機、Nespresso咖啡機及信和酒店1000元現金券等。

信和指，「幸運『蛋』出嚟！」抽獎設9999份即抽即獎禮品，所有參加者將自動參加於5月17日舉行的終極大抽獎，有機會贏取10份特別大獎。「幸運『蛋』出嚟！」活動網站可【按此】。

Sino Club推Tabata間歇訓練挑戰

另外，Sino Club會於4月30日至5月4日期間，邀請專業教練一連5日利用短片教授Tabata間歇訓練。有興趣人士亦可參與Tabata挑戰活動，上戴訓練短片到社交網站或參與有獎問答遊戲，有機會贏取香港黃金海岸酒店住宿禮券及S現金券。

【ET財智Talk】晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局（立即收看）

相關文章：【李家超參選特首】地產巨頭李澤鉅、郭炳聯、鄭志剛及李家誠齊撐李家超　信和黃志祥：有鐵肩膀（第五版）

相關文章：【業績│本港地產股】信置上半財年基礎盈利倍增至逾43億元、中期息升至0.15元　黃志祥：港樓前景審慎樂觀

開啟hket App，閱讀全文
港股 信和置業（00083） 遊戲 iPhone 13 香港黃金海岸 復活節 黃金海岸 信和 iPhone Dyson

上一篇文章

【港股市況】恒指午後初段升約20點　中海油升近4%、騰訊升近2%（不斷更新）

下一篇文章

【名家看法】普徠仕：聯儲局或於明年底減息　中資股估值仍吸引、成中期逆向投資選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款