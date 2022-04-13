【信和抽獎】信和Sino Club推「幸運『蛋』出嚟！」網上抽獎活動　送1萬份獎品、價值超過33萬元（附連結）

▲ 【信和抽獎】信和Sino Club舉辦「幸運『蛋』出嚟！」網上抽獎活動 送1萬份獎品、價值超過33萬元（附連結）

復活節將至，信和集團旗下會員計劃Sino Club將於4月13日至5月13日舉辦「幸運『蛋』出嚟！」免費網上抽獎活動，送出總值超過33萬元的1萬份獎品。參加者只需登入活動網站，並選取心水幸運「蛋」，便有機會獲得iPhone 13 Pro Max、 Dyson V15 Detect Absoulute Extra吸塵機、Nespresso咖啡機及信和酒店1000元現金券等。

信和指，「幸運『蛋』出嚟！」抽獎設9999份即抽即獎禮品，所有參加者將自動參加於5月17日舉行的終極大抽獎，有機會贏取10份特別大獎。「幸運『蛋』出嚟！」活動網站可【按此】。

Sino Club推Tabata間歇訓練挑戰

另外，Sino Club會於4月30日至5月4日期間，邀請專業教練一連5日利用短片教授Tabata間歇訓練。有興趣人士亦可參與Tabata挑戰活動，上戴訓練短片到社交網站或參與有獎問答遊戲，有機會贏取香港黃金海岸酒店住宿禮券及S現金券。

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