【新冠肺炎】全球確診破5億宗 美86%新個案感染BA.2

新冠肺炎病毒繼續肆虐全球，各地確診個案繼續增加。全球錄得新增確診個案周二（12日）正式破5億宗，但外界普遍認為數字未能準確反應現實，並預料未來數據與現實相差會愈來愈大。美國疾控中心（CDC）數據顯示，美國現時86%的新增確診，皆為感染Omicron亞變種BA.2毒株。

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美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）周二的數據顯示，全球錄得新冠肺炎確診個案正式破5億宗。惟外界普遍認同，大量確診個案未被發現或紀錄。近期美國等國家皆減少官方檢測規模，預料未來數據與現實差距只會愈來愈大。

世界衛生組織（WHO）近期亦敦促非洲國家，加強檢測及追蹤密切接觸者。近期分析更預料，截至去年9月，65%非洲民眾已感染新冠病毒，幾乎是非洲大陸錄得確診個案的100倍。《紐約時報》指，數據亦或未包含民眾自行快速檢測發現個案，更有許多人因無病徵而從未接受檢測，或根本無法獲得檢測工具。

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約翰霍普金斯大學數據亦顯示，全球每日新增個案數目正不斷下降。過去一周平均每日新增110萬宗，較前兩周減少約32%。新冠患者死亡人數亦在不斷下降，過去一周全球平均新增染疫離世人數約為3,800人，較兩周前減少23%。但世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近期仍警告，正處於大流行嚴重階段。

美國CDC周二數據顯示，當地現時86%的新增確診個案，為感染Omicron亞變種BA.2毒株，在美國東北部比例更高達9成以上。CDC數據顯示，當地過去數周感染率再度上升，紐約、康涅狄格州及麻省等東北部州份尤其明顯。

波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women's hospital）傳染病科主任Daniel Kuritzkes表示，病例整體下降趨勢已逆轉。CDC數據顯示，截至4月9日，美國新增病例的7天平均值約為2.8萬宗，按周增加近1成，其中85.9%為感染BA.2毒株。CDC亦估計，在截至4月2日的1周中，BA.2佔74.5%，高於之前估計的72.2%。

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責任編輯：李俊儀