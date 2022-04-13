▲ 【名家看法】普徠仕：聯儲局或於明年底減息 中資股估值仍吸引、成中期逆向投資選擇

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊指，低通脹和低利率支持了長達40年的債券牛市，令投資者賺息之餘，亦能受惠於債券價格升值，然而該趨勢或會改變，市場似乎一致認為，聯儲局將在今年延續政策方向以控制通脹，但有市場評論指出，聯儲局最快或將於明年年底減息，這意味著債券不受投資者青睞的情況或不會持續太久。

Poullaouec稱，過往多次危機中，聯儲局通常能在必須時採取積極措施，同時又不會加劇通脹，但疫情及烏克蘭衝突等外部因素影響供應導致通脹飈升，迫使聯儲局陷入了幾十年來從未經歷的困境。

「即使滯脹不屬於我們的基本情况，但極端風險事件潛在風險增加，投資者需要保持審慎。」

通脹壓力持續時間超過預期

他認為，增加對全球股票類別下、與實物資產相關的股票的部署，藉此為通脹壓力持續時間超過預期、令不確定性加劇的情況提供對沖。固定收益方面，隨近期利率上升，略為調低對長期美國國債的偏低配置，以在避險環境下為投資組合帶來穩定性。

Poullaouec指，中國需要實施更大規模的刺激措施，以實現增長目標，目前中國股票估值吸引，令其在瀰漫負面情緒的情況下，成為具吸引力的中期逆向投資選擇。

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