▲ 【大行報告】紫金績優獲券商讚受內地疫情衝擊低 半日升7%逼近新高

紫金礦業 （02899） 周一公布，今年首季多賺1.44倍至61億人民幣。券商陸續更新評價，看好紫金礦業受內地疫情衝擊較其他資源股少，紫金礦業今早股價發力，半日升7%至13.62元，逼近去年2月歷史高位，成交增至7億元。

摩通：紫金礦產金銅需求較其他大宗商品穩定

摩通報告指、紫金礦業大部分銅礦、金礦在中國以外地區，相對其他大宗商品如鋼材等受中國疫情、地產需求減弱影響，紫金礦業金、銅業務穩定，有望跑贏其他礦商。

摩通上調紫金今年、明年盈利預測22%和9%，反映最新銅產量估算，續予「增持」評級、目標價15元。

中金升紫金目標價

中金就指，紫金在2015年至18年金屬價格低位收購、「孵化」剛果金KK銅礦、塞爾維亞等礦業項目，令近3年受惠礦產銅、鋅價量齊升，料今明兩年公司礦產銅、金權益產量分別增長11%和10%。

中金上調紫金H股目標價9%至17.8元，相當於預測市盈率15倍，予「跑贏大市」評級。

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