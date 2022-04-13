  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (三) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】紫金績優獲券商讚受內地疫情衝擊低　半日升7%逼近新高

股市 12:50 2022/04/13

分享：

分享：

【大行報告】紫金績優獲券商讚受內地疫情衝擊低　半日升7%逼近新高

紫金礦業 （02899） 周一公布，今年首季多賺1.44倍至61億人民幣。券商陸續更新評價，看好紫金礦業受內地疫情衝擊較其他資源股少，紫金礦業今早股價發力，半日升7%至13.62元，逼近去年2月歷史高位，成交增至7億元。

紫金首季業績詳情可見【下一頁】

摩通：紫金礦產金銅需求較其他大宗商品穩定

摩通報告指、紫金礦業大部分銅礦、金礦在中國以外地區，相對其他大宗商品如鋼材等受中國疫情、地產需求減弱影響，紫金礦業金、銅業務穩定，有望跑贏其他礦商。

摩通上調紫金今年、明年盈利預測22%和9%，反映最新銅產量估算，續予「增持」評級、目標價15元。

中金升紫金目標價　

中金就指，紫金在2015年至18年金屬價格低位收購、「孵化」剛果金KK銅礦、塞爾維亞等礦業項目，令近3年受惠礦產銅、鋅價量齊升，料今明兩年公司礦產銅、金權益產量分別增長11%和10%。

中金上調紫金H股目標價9%至17.8元，相當於預測市盈率15倍，予「跑贏大市」評級。

晉達特約：危機再加轉機　天然資源投資新格局

相關文章：

【金礦股】紫金與巴新政府簽署金礦協議、並盡快啟動波格拉金礦全面復產

【資源股】紫金合營銅礦擬擴產兩成　成為全球第四大產銅礦山

【業績｜資源股】紫金礦業去年多賺1.4倍達156.7億人幣、派末期息0.2元人幣　料黃金、銅、鋰價繼續高企

港股 大行報告 紫金礦業（02899）

上一篇文章

【名家看法】普徠仕：聯儲局或於明年底減息　中資股估值仍吸引、成中期逆向投資選擇

下一篇文章

【內房危機】恒大珠三角公司63個在建項目已全面實現復工復產　各地項目陸續恢復銷售（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
美國3月CPI前瞻：美國聯儲局加息先快後慢 料連續兩次加息半厘？
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里全日反覆轉升、未能重回紅底
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊美團ADR倒跌1%　夜期跌78點 （不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款