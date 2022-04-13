【大行報告】紫金績優獲券商讚受內地疫情衝擊低　半日升7%逼近新高

上一篇文章
【名家看法】普徠仕：聯儲局或於明年底減息 中資股估值仍吸引、成中期逆向投資選擇
紫金礦業 （02899） 周一公布，今年首季多賺1.44倍至61億人民幣。券商陸續更新評價，看好紫金礦業受內地疫情衝擊較其他資源股少，紫金礦業今早股價發力，半日升7%至13.62元，逼近去年2月歷史高位，成交增至7億元。
摩通報告指、紫金礦業大部分銅礦、金礦在中國以外地區，相對其他大宗商品如鋼材等受中國疫情、地產需求減弱影響，紫金礦業金、銅業務穩定，有望跑贏其他礦商。
摩通上調紫金今年、明年盈利預測22%和9%，反映最新銅產量估算，續予「增持」評級、目標價15元。
中金就指，紫金在2015年至18年金屬價格低位收購、「孵化」剛果金KK銅礦、塞爾維亞等礦業項目，令近3年受惠礦產銅、鋅價量齊升，料今明兩年公司礦產銅、金權益產量分別增長11%和10%。
中金上調紫金H股目標價9%至17.8元，相當於預測市盈率15倍，予「跑贏大市」評級。
相關文章：
【金礦股】紫金與巴新政府簽署金礦協議、並盡快啟動波格拉金礦全面復產
【業績｜資源股】紫金礦業去年多賺1.4倍達156.7億人幣、派末期息0.2元人幣 料黃金、銅、鋰價繼續高企