【全球出口】烏克蘭局勢影響企業信心及市場供求 全球出口企業對前景預期急轉彎？

▲ 戰爭局勢將通過間接因素如供應鏈、原材料及能源，影響全球貿易，從而影響企業的出口機會。

安聯貿易（Allianz Trade）在俄羅斯入侵烏克蘭前後進行了兩次調查，以了解美國、中國、英國、法國、意大利和德國企業的現狀。

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戰爭即時影響出口價量預期

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，受訪企業似乎一致認為，2022年將比2021年提供更多的機會。總體而言，94%的企業預計其出口交易額將會增加，其中法國和意大利企業最為樂觀（97%）。大多數出口企業計劃在2022年將其業務擴展到新市場（79%），尤其是中國和美國企業（分別為 92% 和 84%）。

但是，俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，以及西方國家對俄羅斯實施的大規模經濟制裁改變了這一情況。

安聯貿易全球貿易和亞太區高級經濟師黃黎洋表示：「不出所料，戰爭打破了這些預期：預計其出口交易額增加的受訪者比例從94%下降16%到78%。在原本最為樂觀的意大利和法國，分別有29%（+26 %）和23%（+20%）的企業預計其2022年的出口交易額將下降。

儘管俄羅斯和烏克蘭不是歐洲出口企業的主要最終市場，但戰爭局勢將通過間接因素如供應鏈、原材料及能源，影響全球貿易，從而影響企業的出口機會。」

過半歐洲企業料增「拒付風險」

目前，出口企業面臨的拒付風險似乎有所增加。總體而言，在過去12個月中，近60%的公司的出口活動因無力付款問題受到了中度或顯著影響，其中佔比最高的是法國（66%）、中國（65%）和美國（58%）。

此外，儘管2021年經濟強勁反彈，很多企業都在囤積現金，加上全球貿易正穩步復甦，但50%的受訪企業表示，2021年付款時間延長，尤其是法國（62% ）。

拒付風險仍將是出口企業在2022年面臨的挑戰之一。在俄羅斯入侵烏克蘭之前，將近3分之1的出口企業預計付款期限將延長，拒付風險將增加。48%的中國受訪企業表示，2021年付款時間有所延長，其中家用設備（72%)、石油和天然氣（67%)和零售（58%)是情況最為嚴重的行業。

俄烏戰爭前 近8成中國企業增投資

回顧 2021 年，以及在俄羅斯入侵烏克蘭之前，3分之2的中國受訪企業表示其出口業績中度至大幅高於預期，主要出口目的地為美國（22%）、日本（17%）和英國（11%）。中國出口企業對2022年的前景持樂觀態度，其中93%的企業認為其出口收入將會上升，對美國（15%）、英國（10%）和日本（9%）的出口將會增加。

在開拓新市場方面，日本（7%）、法國、德國和加拿大（6%）以及美國、意大利和澳洲（4%）被列為首要目標出口目的地。就增加投資而言，近80%的中國出口企業表示其2022年投資額將高於2021年，而美國和歐洲的這一比例則分別為61%和45%。

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責任編輯：李智美